La PNC est consultée 600 millions de fois par an par les agents pour obtenir des informations à l’appui des enquêtes locales, régionales et nationales. Il contient des enregistrements d’arrestations, de poursuites, d’empreintes digitales, d’ADN, de véhicules et d’autres données nécessaires aux contrôles en temps réel.

«Le ministre de l’Intérieur doit assumer la responsabilité de ce grave problème. Elle doit – de toute urgence – faire une déclaration sur ce qui n’a pas fonctionné, l’ampleur du problème et les mesures prises pour rassurer le public. Des réponses doivent être données. » La suppression erronée aurait commencé en novembre et n’a été interrompue que la semaine dernière.

Dans sa lettre aux chefs de police, à la police et aux commissaires au crime, M. Malik a déclaré que – en plus des 400000 dossiers d’infraction, d’arrestation et de personne – environ 26000 enregistrements ADN relatifs à 21710 personnes avaient potentiellement été supprimés par erreur, ainsi que 30000 enregistrements d’empreintes digitales et 600 dossiers de sujet.