La suppression de l’échappatoire fiscale exceptionnelle pourrait réduire les factures d’énergie de 336 £ par an

La suppression d’une échappatoire dans la taxe sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières pourrait réduire les factures d’énergie de millions de familles de 336 £ par an, selon une nouvelle recherche partagée avec L’indépendant a trouvé.

Selon un rapport de la New Economics Foundation (NEF), mettre fin à l’allégement fiscal réclamé par les géants des combustibles fossiles rapporterait 22 milliards de livres sterling au cours des six prochaines années.

Le groupe de réflexion a déclaré que la fermeture de l’échappatoire pourrait payer un programme d’isolation d’urgence pour 3,31 millions des maisons les plus fuyantes du Royaume-Uni.

Le NEF a déclaré que dépenser 3,6 milliards de livres sterling de l’argent provenant d’une taxe sur les bénéfices exceptionnels élargie pour isoler les maisons les moins éconergétiques – les bandes D et inférieures – permettrait à chacun de ces ménages d’économiser 336 livres sterling par an.

Le géant pétrolier Shell a révélé en octobre qu’il avait évité de payer quoi que ce soit au titre de la taxe sur les bénéfices exceptionnels en raison d’une «échappatoire» sur les allocations d’investissement créée pour encourager la poursuite de l’exploration en mer du Nord.

Les militants ont déclaré qu’il était temps pour le gouvernement de Rishi Sunak de mettre fin à l’échappatoire et de collecter des fonds supplémentaires pour une campagne d’efficacité énergétique et un soutien plus ciblé aux familles aux prises avec des factures de gaz et d’électricité en hausse.

Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition, a déclaré : “Des millions de personnes sont désormais condamnées à vivre cet hiver dans des maisons froides et humides – mais ces calculs montrent qu’il s’agit de choix politiques”.

Le rapport produit par la NEF pour la Au chaud cet hiver La coalition – qui comprend les groupes End Fuel Poverty Coalition, Possible et Green Alliance – a également appelé le gouvernement à stimuler les énergies renouvelables.

Si le gouvernement aidait à tripler la capacité de l’éolien terrestre, de l’éolien offshore et du solaire en débloquant les contraintes de planification, cela entraînerait des économies de 28,5 milliards de livres sterling sur les coûts énergétiques du Royaume-Uni d’ici 2025, selon l’étude.

Emmet Kiberd, économiste au NEF, a déclaré qu’autoriser davantage de projets renouvelables “stimulerait la croissance, créerait des emplois et nous aiderait à respecter nos engagements nationaux de zéro net, et pourrait être entièrement financé en obligeant les entreprises pétrolières et gazières à payer leur juste part des impôts exceptionnels”.

M. Sunak a imposé une interdiction de facto du développement de l’éolien terrestre – bien que des dizaines de députés conservateurs rebelles aient signé un amendement exhortant le Premier ministre à changer de cap et à autoriser de nouveaux projets.

La dispute sur la politique énergétique fait suite à l’annonce du budget d’automne du chancelier Jeremy Hunt selon laquelle la taxe sur les bénéfices exceptionnels serait augmentée de 25% à 35% et prolongée de deux ans jusqu’en mars 2028.

M. Hunt a également resserré les règles relatives à la déduction pour investissement afin que les entreprises pétrolières et gazières ne puissent réduire leur facture fiscale exceptionnelle que de 29% du montant investi dans la nouvelle extraction, contre une réduction de 80%.

Mais le NEF a déclaré que les règles permettaient toujours aux entreprises de combustibles fossiles de récupérer plus de 91% de leur investissement en capital sous forme d’allégement fiscal – permettant de conserver au moins 22 milliards de livres sterling sur les six ans jusqu’en 2028.

Plus tôt cette semaine, les travaillistes ont estimé que la suppression de l’échappatoire dans la taxe sur les bénéfices exceptionnels pourrait rapporter au moins 17 milliards de livres sterling d’ici 2028. Les travaillistes et les libéraux démocrates ont déposé des amendements visant à obliger le gouvernement à déterminer le montant que chaque entreprise paie au titre de la taxe.

Des groupes anti-pauvreté et environnementaux organisent samedi une journée d’action contre la précarité énergétique à travers le Royaume-Uni dans le cadre de la campagne Warm this Winter – y compris un rassemblement qui se tiendra sur la place du Parlement de Londres.

Un nouveau sondage réalisé par YouGov pour la campagne montre que 15% des personnes vulnérables – celles qui ont une condition médicale, un handicap, âgées de plus de 65 ans ou avec un enfant de moins de sept ans à la maison – se sont effectivement “auto-déconnectées” en réduisant massivement leur réserve d’énergie.

Près d’un quart (22 %) des personnes vulnérables déclarent vivre désormais dans des maisons froides et humides. Une autre enquête menée par Survation pour la campagne a révélé que 85 % des personnes au Royaume-Uni soutiennent une taxe exceptionnelle comme moyen d’investir dans l’isolation et de réduire les factures d’énergie.

Alethea Warrington, responsable des campagnes de l’association caritative pour le climat Possible, a déclaré : « Arrêter l’essence pour de bon grâce aux énergies renouvelables réduirait les factures d’énergie et les émissions, nous aidant à construire un avenir plus sûr pour tous.