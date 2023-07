La superstar internationale révélée être la prochaine interview de Louis Theroux

DAME Joan Collins sera mise à l’honneur par le grand inquisiteur Louis Theroux.

Je peux révéler qu’il a obtenu une audience avec le grand Dynasty et qu’il pourra voir l’intérieur de ses maisons à Londres et à Saint-Tropez, dans le sud de la France.

Joan Collins apparaîtra dans la nouvelle série des Interviews de Louis Theroux

Le chat figurera dans la nouvelle série d’ entrevues de Louis Theroux . . . , qui doit être diffusé plus tard cette année sur BBC Two.

Un initié de la télévision a déclaré: «Convaincre Dame Joan de s’inscrire n’était pas une mince affaire.

« Il est entendu qu’elle ne voulait pas faire d’histoires avec le fait qu’elle vient d’avoir 90 ans.

« Mais il ne fait aucun doute que c’est en partie un facteur dans le fait de vouloir faire l’interview.

Après tout, c’est un moment marquant où revenir sur sa vie et sa carrière semble être une évidence.

« En fin de compte, Dame Joan a été en partie convaincue par le fait que Louis a interviewé une autre Dame par intérim, Judi Dench, l’année dernière.

«Cela l’a également vu entrer chez elle, ce qui n’a conduit qu’à une conversation plus intime et à un excellent visionnage.

« Les producteurs espèrent recréer cette ambiance. »

Faire en sorte que Joan accepte l’interview est également un coup d’État pour Louis – et la collection de sujets de la nouvelle série ressemble déjà à son meilleur.

C’est un exploit en soi, étant donné que l’année dernière, Louis a discuté avec Stormzy et Rita Ora pour le spectacle produit par sa société Mindhouse.

Les autres stars participant à cette série seront l’ancien champion du monde de boxe Anthony Joshua et la chanteuse Raye.

Mais il n’y a rien comme une dame.

Bizbit ROSIE JONES a parlé de son expérience de pêche à la traîne en ligne pour un nouveau documentaire de Channel 4 sur le handicap. La bande dessinée 8 chats sur 10 fait le compte à rebours, qui souffre de paralysie cérébrale, présentera Rosie Jones : Am IAR*tard ? Le programme devrait être diffusé plus tard cette année.

JILL REJOINT LES DIRIGEANTS DE LA LIGUE

LIONESS Jill Scott a été nommée capitaine de l’émission A League Of Their Own de Sky TV.

L’ex-joueur anglais, qui a grandi dans le Nord-Est, alignera les habitués Jamie Redknapp, Romesh Ranganathan et Micah Richards.

L’année dernière, I’m A Celebrity Queen of the Jungle a posé avec sa propre statue de 4 m de haut Angel of the North pour annoncer sa signature en tant que skipper de l’équipe bleue.

Jill a déclaré: « Les plaisanteries ont déjà commencé et je sais que j’aurai beaucoup de bâton lorsque je lancerai mon mandat en tant que capitaine d’équipe. »

La 18e série arrivera sur nos écrans sur Sky Max et Now plus tard cette année.

Avant la nouvelle série, un épisode spécial Lionnes sera diffusé le 12 juillet.

ADAM : MA JAMBE SE FAIT COUPER

L’animateur de THE Last Leg, Adam Hills, a confirmé que l’émission était réduite pour économiser de l’argent sur Channel 4, à court d’argent.

Le comédien australien a déclaré au podcast The Big Jim Show : « Ils viennent de nous couper quatre épisodes de The Last Leg parce qu’ils ne reçoivent pas les revenus publicitaires, parce que les gens n’achètent pas. »

Mais il a blâmé une chose, ajoutant: « Il a fallu du temps au public pour se rappeler comment être un public, il lui a fallu du temps pour revenir.

« Cela a ensuite commencé à frapper, et je pense que le coût de la vie a de nouveau arrêté les gens. »

Le premier épisode de la 28e saison a été diffusé vendredi soir dernier.

Parmi les autres projets hachés par Channel 4 figure la version originale de SAS Who Dares Wins.

Bizbit CALL Le spécial de Noël de la sage-femme est en préparation, juste au moment où l’émission de la BBC commence le tournage de sa 13e série. Il accueillera les personnages Joyce et Rosalind, interprétés par Renee Bailey et Natalie Quarry, en tant que sages-femmes stagiaires. La nouvelle série sera diffusée en 2024 après le spécial festif de 90 minutes.

GRUB EST VRAIMENT UP CHEZ ROY

Une tempête TWITTER a éclaté après qu’un spectateur de Coronation Street aux yeux perçants a remarqué que Roy’s Rolls avait augmenté certains des prix dans le café.

Apparemment, sa tarte, sa purée et ses pois coûtaient 4,50 £, mais sont maintenant passés à 5,50 £, tandis que le curry et le riz de M. Cropper ont presque doublé, passant de 2,75 £ à 4,95 £.

Mais alors que le meilleur restaurant de Weatherfield semble augmenter ses prix pour refléter la flambée de l’inflation qui afflige le pays, sur EastEnders, ils semblent ignorer la situation financière désastreuse du pays.

À Walford, Kathy’s Cafe a apparemment introduit un gel des prix sur toutes ses boissons et ses plats, malgré la crise du coût de la vie.

Ce qui est très bien pour l’esprit communautaire, mais Ian Beale, qui pince un sou, aura quelques mots croisés avec sa mère.