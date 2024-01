La superstar internationale Lionel Richie et la légendaire centrale musicale Earth, Wind & Fire prolongent leur tournée Sing A Song All Night Long avec des dates en 2024

Billets disponibles à partir du mercredi 17 janvier à 10 h, heure locale, avec préventes d’artistes

La mise en vente générale commence le vendredi 19 janvier à 10 h 00, heure locale, le Ticketmaster.com

Aujourd’hui, chanteur, compositeur et producteur légendaire Lionel Richie a annoncé la prolongation de son mandat Chantez une chanson toute la nuit tournée avec des invités très spéciaux et l’un des groupes les plus vendus de tous les temps, Terre, Air et Feu. Produite par Live Nation, la série de 13 spectacles 2024 débutera le jeudi 23 mai à Knoxville au Thompson Boling Arena, avec des arrêts à Jacksonville, Memphis, Kansas City, Columbus et plus encore avant de se terminer le dimanche 16 juin à Pittsburgh. au Centre de Peintures PPG.

Les dates de 2024 font suite à une tournée de 20 dates à guichets fermés très réussie en 2023 de la tournée Sing A Song All Night Long qui a traversé l’Amérique du Nord avec des escales à Chicago, Boston, Toronto, San Francisco, Los Angeles et plus encore.

2023 a été une autre année charnière pour l’icône de la musique Lionel Richie, qui a vendu plus de 125 millions d’albums. Il a récemment été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, a remporté le prix Gershwin de la chanson populaire décerné par le Library Congress et a été honoré au Kennedy Center Honors. Richie a été juge sur « American Idol » sur ABC au cours des six dernières saisons et reviendra pour sa 7e saison, dont les débuts sont prévus en février 2024.

Avec plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde et un nombre impressionnant de neuf GRAMMY® Awards, Earth, Wind & Fire a consolidé son impact durable sur la musique populaire en continuant d’inspirer de nouveaux publics et de ravir ceux qui les accompagnent depuis le début. Plus récemment, le groupe musical légendaire a remporté sa 27e nomination aux GRAMMY® en carrière pour la meilleure performance R&B traditionnelle en tant qu’artiste vedette sur la chanson « Hollywood » de Victoria Monét. Ces deux artistes emblématiques ont désormais vendu ensemble un quart de milliard d’albums dans le monde.

DES BILLETS: Les billets seront disponibles à partir des préventes d’artistes à partir du mercredi 17 janvier à 10 h 00, heure locale. La mise en vente générale débutera le vendredi 19 janvier à 10 heures, heure locale, à ticketmaster.com.

VIP: La tournée offrira également une variété de forfaits et d’expériences VIP différents pour permettre aux fans de faire passer leur expérience de concert au niveau supérieur. Les forfaits varient mais peuvent inclure des billets premium, l’accès au salon VIP d’avant-spectacle, des affiches de tournée en édition limitée, des articles cadeaux VIP spécialement conçus et bien plus encore. Pour plus d’informations, visitez vipnation.com.

CHANTER UNE CHANSON TOUTE LA NUIT DATES DE LA TOURNÉE 2024 :

Jeu. 23 mai – Knoxville, Tennessee – Thompson-Boling Arena

Samedi 25 mai – Jacksonville, FL – VyStar Veterans Memorial Arena

Mardi 28 mai – Birmingham, AL – Legacy Arena

Mercredi 29 mai – Memphis, Tennessee – Forum FedEx

Vendredi 31 mai – Orlando, FL – Kia Center

Mar 04 juin – San Antonio, Texas – Frost Bank Center

Jeu. juin 06 – Kansas City, MO – T-Mobile Center

Vendredi 7 juin – Tulsa, OK – BOK Center

Dimanche 9 juin – Omaha, NE – CHI Health Center

Mercredi 12 juin – Louisville, KY – KFC Yum ! Centre

Jeu. 13 juin – Columbus, OH – Schottenstein Center

Samedi 15 juin – Buffalo, NY – KeyBank Center

Dim 16 juin – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

À propos de Lionel Richie

La superstar internationale Lionel Richie possède une discographie d’albums et de singles sans égal. Avec plus de 125 millions d’albums vendus dans le monde, un Oscar®, un Golden Globe® et quatre Grammy Awards®*, Richie a été honoré de distinctions, notamment celle de personnalité de l’année MusicCares 2016, les Kennedy Center Honors 2017 et le prix Gershwin 2022 du prix populaire. Chanson de la Bibliothèque du Congrès. En 2022, il a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame et a reçu l’American Music Awards Icon Award 2022, son 18e prix AMA. Le légendaire chanteur, auteur-compositeur, producteur et originaire de Tuskegee, en Alabama, est une véritable icône de la musique.

Richie est connu pour ses méga succès tels que “Endless Love”, “Lady”, “Truly”, “All Night Long”, “Penny Lover”, “Stuck on You”, “Hello”, “Say You, Say Me, » et « Danse au plafond ». Il a co-écrit la chanson « We Are the World » de 1985, enregistrée par le supergroupe historique USA for Africa. Le catalogue de chansons de Richie comprend également ses premiers travaux avec The Commodores, où il a développé un style révolutionnaire qui défiait les genres, en écrivant des succès tels que « Three Times a Lady », « Still » et « Easy ». Richie est l’un des deux seuls auteurs-compositeurs solo à avoir écrit huit succès numéro un qui ont figuré au palmarès Billboard Hot 100.

Philanthrope dévoué, Richie a été nommé en 2019 ambassadeur mondial et premier président du groupe des ambassadeurs mondiaux du Prince’s Trust, un organisme de bienfaisance fondé par le roi Charles III. Dans ce rôle, Richie soutient l’association caritative alors qu’elle se lance dans une nouvelle mission mondiale, en s’attaquant à des problèmes tels que l’éducation des jeunes et le chômage, en soutenant la jeunesse autochtone et en aidant à construire des communautés durables. Richie a également été honoré lors du gala annuel Power of Love 2019 à Las Vegas pour son soutien à Keep Memory Alive, le centre de la Cleveland Clinic visant à améliorer la vie des personnes touchées par des troubles cérébraux.

En avril 2016, Richie a lancé sa résidence phare à Las Vegas : « Lionel Richie—All the Hits ». Au cours d’une soirée inoubliable mettant en vedette ses hymnes qui ont marqué son époque, Richie a emmené ses fans dans un voyage musical unique en son genre, interprétant hit après hit de ses chansons légendaires. En 2024, Richie poursuit cette résidence historique, désormais au Wynn Encore Theatre, dans « Lionel Richie : King of Hearts ».

En 2023, Richie a conclu sa célèbre tournée d’arènes « Sing A Song All Night Long » dans 20 villes avec des invités spéciaux – l’un des groupes les plus vendus de tous les temps – Earth, Wind & Fire. La tournée a débuté à St. Paul, avec des escales à travers l’Amérique du Nord à Chicago, Toronto et New York, et s’est terminée par une performance époustouflante au Kia Forum de Los Angeles. Richie a été juge sur « American Idol » sur ABC au cours des six dernières saisons et reviendra pour sa 7e saison, dont les débuts sont prévus au printemps 2024.

Pour plus d’informations sur Lionel Richie, veuillez visiter :

Instagram | Twitter | Facebook | Youtube | TIC Tac | Site web

À propos de la Terre, du Vent et du Feu

Earth, Wind & Fire est une institution musicale. En 1969, la légende de la musique Maurice White a donné naissance à la force musicale nommée d’après les éléments de son propre thème astrologique. Avec une âme aussi profonde que la planète, Earth, Wind & Fire a retracé une histoire qui vivra pour toujours. Ils ont enregistré huit succès numéro un et ont vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde. Ils ont sorti 23 albums ; huit de ces albums sont devenus Double Platine et ont atteint le Top 10, ce qui en fait l’un des artistes les plus vendus de tous les temps. Ils ont remporté neuf GRAMMY® Awards, dont un pour l’ensemble de leur carrière (2012). En 2000, Earth, Wind & Fire a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, consolidant ainsi leur impact durable sur la musique populaire et, en 2019, leur contribution aux arts et à la culture a été reconnue à Washington DC par les prestigieux Kennedy Center Honors.

La musique de Earth, Wind & Fire est plus vivante que jamais alors qu’elle continue d’inspirer de nouveaux publics et de ravir ceux qui les accompagnent depuis le début. Comme les éléments en leur nom, la musique d’Earth, Wind & Fire a résisté aux tendances en constante évolution dans le monde et ne montre aucun signe de disparition alors qu’ils continuent de créer de la joie et une musique exaltante qui atteindra pour toujours une atmosphère universelle sacrée. Du funky et contagieux « Let’s Groove » au classique de la danse intemporel « September » en passant par le sincère « Reasons », le catalogue de succès d’Earth, Wind & Fire est devenu la bande originale de nombreux concerts ; maintenant, alors et pour toujours.

Pour plus d’informations sur Terre, Vent et Feu, veuillez visiter :

Instagram | Twitter | Facebook | Youtube | Site web

CONTACTS MÉDIAS :

Lionel Richie

Jeff Raymond | [email protected]

Lexi Klein | [email protected]

Terre, Air et Feu

Kristen Foster | [email protected]

Gabi Hollander | [email protected]

Concerts nationaux en direct

Monique Sowinski | [email protected]

Maya Sarin | [email protected]