La superstar du Sud Mohanlal félicite Prithviraj Sukumaran pour sa sortie BIG Onam Kuruthi ! | Nouvelles régionales

New Delhi: sortie sud Kuruthi fait le bon bruit depuis le lancement de la bande-annonce il y a un jour. Alors que les fans ont hâte que le thriller soit lancé, la superstar de South Mohanlal semble impressionnée par la bande-annonce captivante.

Lalettan et Prithviraj partagent un lien d’amitié chaleureux et fort et le premier a profité de ses réseaux sociaux pour exprimer ses meilleurs vœux à Prithviraj et à toute l’équipe de Kuruthi.

Voir le post ici :

Réalisé par Manu Warrier, Kuruthi met en vedette Prithviraj Sukumaran, Roshan Mathew, Srindaa, Mammukoya, Srindaa, Shine Tom Chacko et Murali Gopi dans des rôles clés.

Kuruthi sera présenté en première mondiale cet Onam, le 11 août 2021, exclusivement sur Amazon Prime Video.