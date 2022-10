La superstar du PSG “désespérée de quitter le club”

Les rapports affirment que Kylian Mbappe veut quitter les champions de France en janvier

Kylian Mbappe pourrait quitter le Paris Saint-Germain en janvier si le club qatari lui accorde son souhait sur le prochain marché des transferts, selon des informations.

Mbappe semblait certain de rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit en mai lorsque le contrat de cinq ans qu’il avait signé à son arrivée de l’AS Monaco en 2017 devait expirer.

Mais dans un revirement dramatique où il aurait subi des pressions du président français Emmanuel Macron, le jeune homme de 23 ans a décidé de prolonger son mandat jusqu’en 2025 au Parc des Princes.

Cinq mois plus tard, des rapports explosifs de RMC en France et de Marca en Espagne affirment que Mbappe est mécontent au PSG et veut partir en janvier.

Le quotidien madrilène Marca écrit que la relation entre Mbappe et son club “est maintenant complètement cassé”avec l’impression “qu’il n’y a pas de retour en arrière”.

🚨🇫🇷 Kylian Mbappé veut quitter le PSG en janvier. Sa relation avec le club est complètement rompue. Il aimerait rejoindre le Real Madrid, mais le PSG ne le laisserait pas partir à Madrid. @marca pic.twitter.com/nS3Ggutg4C — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) 11 octobre 2022

Marca dit que Mbappe a déjà demandé à partir en juillet et que le PSG était prêt à répondre à la demande tant que sa prochaine destination n’était pas le Real Madrid.

Pour cette raison, Liverpool est considéré comme le “seule option faisable” pour Mbappe, le club de Premier League ayant déjà manifesté son intérêt pour lui.

Mbappe pense que le PSG l’a trahi en raison d’une série de promesses faites en mai pour lui faire renouveler son contrat et snober le Real Madrid.

Lors de la signature de son nouveau contrat, il a été affirmé que Mbappe avait reçu un pouvoir accru au PSG. Cela l’aurait vu avoir son mot à dire sur le licenciement de l’ancien entraîneur-chef Mauricio Pochettino en plus du directeur sportif Leonardo, qui a ensuite été remplacé par Luis Campos.

Mbappe et Campos se connaissent bien depuis leur séjour à Monaco ensemble, mais des informations se sont répandues le même après-midi selon lesquelles Campos se sent également trahi par le PSG et souhaite quitter son poste.

Le journaliste de CBS Ben Jacobs, qui était l’une des voix principales lors de la prise de contrôle de Chelsea par le consortium de Todd Boehly cet été, tweeté que le PSG est “indifférent” par des rapports selon lesquels Mbappe a une relation fracturée avec eux.

Ils ne voient pas la star partir à la mi-saison en raison de sa volonté de remporter la Ligue des champions, bien qu’il soit admis qu’une offre massive serait envisagée si elle convient au club, a déclaré Jacobs.

Des rapports séparés de Santi Aouna de Foot Mercato allèguent que la main du PSG serait tordue si quelqu’un proposait un énorme paquet de 400 millions d’euros (390 millions de dollars) pour l’espoir du Ballon d’Or.

Jacobs affirme également avoir été informé qu’il n’y a aucun sentiment que Campos quittera malgré quelques désaccords sur la façon dont la dernière fenêtre de transfert a été gérée.

Campos prévoit le marché de janvier et est plus investi que jamais dans le projet du groupe Qatar Sports Investments depuis qu’il a pris une participation dans Braga dans son pays natal, le Portugal.

Mbappe devrait jouer pour le PSG mardi soir lorsqu’il affrontera Benfica dans le groupe H de la Ligue des champions.