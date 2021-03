La star du football américaine Megan Rapinoe a amené mercredi à Washington son combat de haut niveau pour l’égalité des femmes, témoignant devant le Congrès et rejoignant le président Joe Biden lors d’un événement à la Maison Blanche appelant à mettre fin à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les événements se sont produits le jour de l’égalité de rémunération, qui marque les semaines et les mois supplémentaires que les femmes américaines – qui ne gagnent en moyenne que 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes – doivent travailler pour gagner le même salaire que leurs homologues masculins l’année précédente.

«Je sais que des millions de personnes sont marginalisées par sexe dans le monde et vivent la même chose dans leur travail», a déclaré Rapinoe à la Maison Blanche aux côtés de Biden, de la Première Dame Jill Biden et de la star montante du football Margaret Purce. «Et moi et mes coéquipiers sommes là pour eux.»

Rapinoe est une double championne de la Coupe du monde qui est le visage du football féminin américain depuis près d’une décennie.

«Malgré ces victoires, j’ai été dévalorisée, méprisée et licenciée parce que je suis une femme», a déclaré la jeune femme aux cheveux roses de 35 ans. «Malgré toutes les victoires, je suis toujours moins payé que les hommes qui font le même travail que moi.»

US Soccer a conclu un accord en décembre avec les membres de son équipe féminine sur les conditions de travail, mais une action en justice pour égalité salariale reste en suspens.

Mais Rapinoe, consciente du bilan dévastateur que la pandémie de coronavirus a eu sur les femmes dans la main-d’œuvre américaine, a déclaré qu’elle et d’autres athlètes-militants célèbres cherchaient à porter cette torche pour tant d’autres femmes »qui peinent hors des lumières de la caméra .

«On ne peut pas simplement surpasser l’inégalité, ou être assez excellent pour échapper à toute forme de discrimination», a-t-elle déclaré lors d’une audience du Comité de surveillance et de réforme de la Chambre. «Je suis ici aujourd’hui parce que je sais de première main que c’est vrai.»

À la Maison Blanche, Biden a salué l’équipe nationale féminine de football comme des «héros» et a promis que son administration «se battra pour l’égalité de rémunération (pour) devenir une réalité pour toutes les femmes».

«C’est une question de justice. C’est une question d’équité », a-t-il déclaré.

«Peu importe que vous soyez électricien, comptable ou membre de la meilleure équipe de football du monde: l’écart de rémunération est réel», a ajouté Biden. «Et cette équipe est la preuve vivante que vous pouvez être le meilleur dans ce que vous faites et que vous devez toujours vous battre pour l’égalité de rémunération.»

Le lobbying de Rapinoe à Washington intervient alors que les démocrates proposent une série de réformes globales pour assurer une équité totale pour les femmes qui travaillent, y compris la loi sur l’équité du chèque de paie et une législation qui traite de la garde d’enfants pour les familles de travailleurs, des congés médicaux et familiaux et de l’équité pour les travailleuses enceintes.

Lorsque la loi sur l’égalité de rémunération a été promulguée en 1963, les femmes ne gagnaient que 59 cents par dollar par rapport aux hommes.

«Aujourd’hui est la Journée de l’égalité salariale, mais ce n’est pas une célébration», a déclaré la présidente du comité de surveillance de la Chambre, la démocrate Carolyn Maloney, dans son allocution d’ouverture.

L’iniquité salariale «est une honte, et elle a des conséquences à long terme pour les femmes et les familles».

Changement « glacial »

Des gains ont été réalisés au fil des décennies. Mais la disparité flagrante demeure, et le changement s’est produit à un «rythme glacial», en particulier pour les femmes de couleur, a déclaré C Nicole Mason, présidente de l’Institute for Women’s Policy Research.

«Si nous ne faisons rien, les femmes (en moyenne) n’atteindront pas la parité économique avec les hommes avant 2059», a-t-elle déclaré. « Pour les femmes de couleur, cela prendra plus d’un siècle: 2130 pour les femmes noires et 2224 pour les femmes hispaniques. »

La pandémie de coronavirus a eu un impact disproportionné sur les travailleuses. Près de trois millions de femmes ont quitté le marché du travail depuis l’année dernière, a déclaré Mason, en partie à cause de l’incapacité de trouver des services de garde d’enfants abordables et fiables, leurs enfants restant à la maison pour aller pratiquement à l’école.

Les républicains ont repoussé l’affirmation selon laquelle l’inégalité salariale était un problème énorme, arguant que la loi fédérale interdit déjà aux entreprises de payer les employés différemment en fonction du sexe.

La républicaine de première année Nancy Mace, qui a brisé un plafond de verre en tant que première femme à obtenir son diplôme de l’université militaire Citadel en Caroline du Sud, n’a pas nié qu’il existe un écart salarial entre les sexes.

«Je dis simplement que ce n’est pas à cause d’une discrimination généralisée», a déclaré Mace à l’audience, affirmant que «les femmes en général sont prêtes à échanger des salaires plus élevés contre plus de flexibilité.

Mais Mason, l’expert en politique, a averti que l’écart salarial ne pouvait pas être expliqué de cette manière.

«Ce n’est pas un canular, ni le résultat des choix individuels des femmes», a-t-elle déclaré.

«C’est le résultat d’une sous-évaluation systémique des contributions, des compétences et des talents des femmes à la main-d’œuvre et à la société. Nous pouvons et devons faire mieux. »