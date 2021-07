La superstar du cyclisme Pogacar bat plus de records alors que l’as slovène devient la première personne à remporter le Tour de France deux fois en un an (VIDEO)

Le prodige Pogacar a consolidé sa place de star sans doute la plus brillante du sport en remportant à nouveau le titre, remportant la victoire de plus de cinq minutes après avoir dominé une grande partie de la course avec une performance pour faire taire quiconque travaille dans l’illusion que son triomphe initial en septembre dernier aurait pu avoir devait beaucoup à la bonne fortune.

Il y a dix mois, Pogacar a remporté la gloire après que son compatriote et leader du jour au lendemain, Primoz Roglic, ait subi une dernière crise lors d’une dernière journée de course palpitante.

Point de données intéressant par @robhatchtv: Il y a 10 mois, Tadej Pogacar n’avait jamais couru le Tour de France. Maintenant, il a deux victoires consécutives sur le Tour et six victoires d’étape. #TDF2021pic.twitter.com/B8Y8QwRc2W – Neal Rogers (@nealrogers) 18 juillet 2021

Le nouveau venu n’avait jamais participé au Tour de France avant cette première apparition. Il a maintenant remporté six étapes et des couronnes consécutives.

En hommage à Roglic avant son couronnement, Pogacar a brandi le numéro de course numéro 11 de son rival plus expérimenté alors qu’il était en selle, reconnaissant le départ malheureux de Roglic du concours de cette année après une lourde chute au cours de la première semaine.

Respect entre les coureurs Félicitations @TamauPogi. pic.twitter.com/GhcZpkPEo5 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) 17 juillet 2021

Le polyvalent Jumbo-Visma Wout Van Aert a remporté la dernière étape pour s’assurer que le Belge avait remporté le contre-la-montre, l’étape de montagne et le sprint massif dans une remarquable démonstration de cohérence.

Van Aert a relevé le défi du Britannique Mark Cavendish, qui à un moment semblait susceptible de remporter le record de 35e victoire d’étape qu’il poursuivait, pour finir troisième.

3 🏅Les réactions à l’arrivée du sprint !Les réactions du sprint final !#TDF2021pic.twitter.com/YBGBgE09pf — Tour de France™ (@LeTour) 18 juillet 2021

« Cette tournée a été tout simplement incroyable », a déclaré Van Aert, qui envisage maintenant de participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui débuteront la semaine prochaine.

« C’est une telle montagne russe. Terminer avec une victoire comme celle-ci est au-delà des attentes. Une victoire comme celle-ci n’a pas de prix – mon équipe m’a placé dans une position parfaite. »

Plus à venir