La superstar de Towie méconnaissable dans son enfance dans une adorable photo rétro – mais pouvez-vous repérer qui c’est ?

Une légende de TOWIE a partagé un adorable cliché la montrant comme une jeune fille au visage frais.

Lucy Mecklenburgh, 31 ans, qui a acquis une renommée nationale en 2010 grâce à son rôle dans l’émission de téléréalité ITVBe, a téléchargé la douce image sur sa page Instagram.

Une star de TOWIE – maintenant âgée de 31 ans – semble complètement méconnaissable dans un joli retour en arrière[/caption] Getty

Lucy Mecklenburgh, maman de deux enfants, a publié l’adorable image sur sa page Instagram[/caption]

Lucy a plaisanté sur le fiancé Ryan Thomas, 38 ans, et leurs mini-moi enfants Roman et Lilah dans sa légende en écrivant: «Je me demande si l’un de mes enfants finit par me ressembler haha.

“Pour le moment, j’ai deux mini Ryans.”

Le cliché de retour a vu Lucy méconnaissable alors qu’elle posait dans un pull rouge avec un logo de dessin animé Tweety Pie sur la poitrine.

Ses cheveux bruns tombaient en boucles et étaient partiellement épinglés avec une pince.

Elle a été vue en train de faire un doux sourire à la caméra alors qu’elle posait pour sa photo.

Avant d’avoir ses propres enfants, Lucy s’est avérée être l’une des préférées des fans de Towie et est sortie avec le beau gosse Mark Wright lors de ses premières scènes.

Elle est restée dans la série pendant trois ans, mais a arrêté après que sa marque de fitness, Results With Lucy, ait explosé en popularité.

Lucy avait précédemment expliqué en exclusivité à The Sun Online comment son passage dans la série avait fait des ravages sur son corps.





Elle a ensuite commencé à sortir avec l’ex star de Coronation Street Ryan en 2017.

Ils ont accueilli leur fils Roman le 12 mars 2020, avant de devenir une famille de quatre personnes en mai lorsque Lucy a donné naissance à Lilah.

Ryan partage également sa fille Scarlett avec son ex Tina O’Brien.

L’année dernière, Ryan a plaisanté en disant qu’il “voulait que l’ancienne Lucy revienne” après avoir parlé du temps qu’elle passe avec leur mini-moi.

Ryan a admis que lui et sa fiancée Lucy n’avaient plus de temps ensemble et qu’il avait du mal à ne pas être la “priorité” de la star.

Lucy est devenue une favorite des fans lorsqu’elle a rejoint TOWIE en 2010[/caption] Instagram

Elle a plaisanté sur le fait que ses enfants ne lui ressemblaient pas en tant qu’enfant – et avaient plutôt «deux mini-Ryans»[/caption] La Méga Agence

Lucy partage sa fille Lilah et son fils Roman avec l’acteur Ryan Thomas[/caption]