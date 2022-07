La superstar de Top Khan est effrayée par le sort d’un biggie à venir longtemps retardé ; demande aux stars du Sud qui n’aimaient pas son film de bonnes critiques [Any Guesses]

Récemment, un certain Khan de Bollywood de renommée mondiale a organisé une projection spéciale de son prochain film pour quelques dignitaires de l’industrie cinématographique Telugu. Le projet en question a depuis longtemps été retardé, d’abord en raison d’un double verrouillage, émanant de la pandémie de COVID-19, puis, pour éviter de se heurter au biggie sud très attendu qui a récemment secoué le box-office. Le film est maintenant prêt à sortir, mais, malheureusement, n’a suscité aucun intérêt, que ce soit avec sa bande-annonce, qui s’est retournée contre lui, a déclaré le look et les manières de la superstar de Khan, ou les chansons.

La superstar de Top Khan organise une projection spéciale pour les stars du Sud

Le manque de curiosité pour son prochain film inquiète la superstar car c’est un territoire étranger pour lui, ses antécédents depuis les 12 à 14 dernières années étant stupéfiants. Même son dernier film, qui n’a pas fonctionné commercialement ou de manière critique, est arrivé avec une grande anticipation et a eu une ouverture à succès. Ainsi, le manque de curiosité de la star a tellement perturbé le Khan qu’il a appuyé sur le bouton SOS et a organisé une projection spéciale pour quelques célébrités notoires de Tollywood, espérant que les commentaires sur les saveurs pan-indiennes actuelles de la saison aideraient à inverser la tendance.

Passer à l’écran du film pour les célébrités de Tollywood se retourne contre lui

Parmi ceux réunis pour la projection spéciale dans le Sud se trouvait un célèbre duo d’acteurs père-fils, deux réalisateurs vedettes qui ont récemment livré des blockbusters pan-indiens et sans doute la plus grande star jamais produite par le cinéma Telugu. Hélas, la projection spéciale organisée par ladite superstar de Khan pour certaines célébrités réputées de Tollywood comme un dernier effort pour susciter l’intérêt avant ses prochaines grandes sorties de films, qui suscite un très faible engouement parmi le public, semble s’être retournée contre lui en tant que source bien placée. près de l’une des célébrités du Sud à qui on a montré le film révèle qu’aucune d’entre elles ne l’a aimé.

Les célébrités du film Telugu jouent pour le bien de la superstar de Bollywood

En fait, leur mécontentement était visible pour la superstar de Bollywood, mais il a subtilement fait connaître son désespoir et comme à son habitude dans ce type de séances spéciales, ils ont décidé de répandre quelques bons mots sur le film, dans l’espoir que leur bonne volonté pourrait générer un semblant de buzz pour le film avant sa sortie en salles.