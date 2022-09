La superstar de Ram Setu, Akshay Kumar, revient à son pari le plus sûr, un film avec Priyadarshan pour recréer la magie du box-office

Superstar de Bollywood Akshay Kumar a fait face à une période torride ces derniers temps au box-office, livrant trois des plus gros flops de sa carrière consécutivement avec Bachchan Panandey, Samrat Prithviraj et Raksha Bandhan. Eh bien, il semble que tout cela va bientôt changer. Tout d’abord, le teaser de sa prochaine sortie, Ram Setua l’air vraiment bien et a finalement excité le public à l’idée de regarder un Film d’Akshay Kumar dans les théâtres. Postez ça, il me semble Akshay revient à la comédie, un genre avec lequel il a livré le plus grand nombre de succès, et fait équipe avec Priyadarshan pour le même réalisateur qui lui a donné plusieurs gros succès.

Priyadarshan et Akshay Kumar réunis pour un film

Lors d’une récente conversation avec le site d’information sur le divertissement Pinkvilla, le réalisateur Priyadarshan a été interrogé sur son film avec Akshay Kumar, auquel il a fait allusion lors de la sortie de son dernier film, l’infortuné Hungama 2. Confirmant leurs retrouvailles, le cinéaste hautement qualifié a déclaré que son film avec le Khiladi est en phase de script car il a été retardé de 2 ans en raison de la pandémie de COVID-19. Il a ajouté que beaucoup de choses se passent actuellement et que tout est en discussion, mais pour sûr, le film avec Akshay Kumar est en cours.

Priyadarshan avec l’actrice Urvasi

Priyadarshan confirme Hulchul 2

Dans la même conversation, le réalisateur a également parlé d’une suite qu’il prévoit pour sa comédie culte de 2004, Hulchuldisant qu’un plan est actuellement en cours, mais rien n’est confirmé pour l’instant, précisant que lui et son équipe ont décidé d’aller de l’avant avec Hulchoul 2rien d’autre n’a encore été décidé car pour le moment, il est très occupé avec un Film sud qu’il dirige.