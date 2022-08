La superstar de Man City, Haaland, censurée après une interview gaffe (VIDEO)

L’attaquant a marqué deux fois lors de ses débuts en Premier League contre West Ham

L’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a déjà goûté à la stricte censure britannique après que Sky Sports l’ait réprimandé pour avoir juré deux fois lors d’une interview d’après-match et lui ait dit de faire attention à sa langue.

Auparavant ridiculisé pour ses ratés lors d’une défaite du Community Shield contre Liverpool la dernière fois, Haaland a fait taire ses critiques avec un premier doublé en Premier League alors que le champion en titre City a dominé West Ham 2-0 au stade de Londres dimanche.

Alors que Haaland aurait pu être ravi de devenir le premier joueur de City depuis le légendaire Sergio Aguero à marquer deux fois lors de ses débuts avec les Mancuniens, il était clairement dégonflé en ne réussissant pas un tour du chapeau, ce qu’il a communiqué dans son interview d’après-match.

Admettant qu’il était un “un peu en bas” après sa démonstration lors de la défaite de Liverpool, Haaland a humblement accepté qu’il avait fait un “bon départ” à la vie dans l’élite anglaise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de ne pas avoir réussi un tour du chapeau, il s’est plutôt blâmé plutôt que sur son entraîneur Pep Guardiola, qui l’a fait sortir à la 78e minute pour son rival de position Julian Alvarez.

“Si tu as vu Gundo [Ilkay Gundogan] juste avant de partir, j’aurais dû être là”, il a noté. “Alors c’était un peu merdique mais c’est comme ça.”

Erling Haaland finira par maîtriser les interviews d’après-match 🤣 pic.twitter.com/JUBU6I2nOG – Quotidien du football (@footballdaily) 7 août 2022

Dit par le journaliste de Sky Sports Geoff Shreeves de faire attention à son choix de mots, Haaland s’est excusé mais a réussi à jurer une deuxième fois.

“S *** désolé! Pas une bonne langue dans ce pays,” réalisa-t-il alors que Shreeves riait avec lui.

Dans les émissions ultérieures de l’interview, Sky Sports a dû biper les jurons de Haaland.

Ailleurs, cependant, Guardiola a été impressionné par la soif de buts du Norvégien.

“C’est super j’aime bien” a déclaré le Catalan, informé du contenu de l’interview du joueur de 21 ans.

“J’ai eu la chance d’être avec [Lionel] Messi”, Guardiola a souligné son passage avec l’Argentin au FC Barcelone de 2008 à 2012.

“Quand il en veut deux, il en veut trois, il en veut quatre, cinq. Les meilleurs buteurs ne sont jamais satisfaits, ils ont faim, ils en veulent de plus en plus. Mais en même temps, je dois impliquer les nouveaux joueurs.” Guardiola a expliqué plus en détail.

Rejoignant City dans le cadre d’un contrat de 51 millions de livres sterling (61,7 millions de dollars) avec le Borussia Dortmund après que les géants soutenus par Abu Dhabi ont activé sa clause de libération, Haaland cherchera à augmenter un compte de buts croissant à domicile contre Bournemouth en Premier League samedi.