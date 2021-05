La superstar de l’UFC, Conor McGregor, accueille son troisième bébé avec son partenaire Dee Devlin

La superstar de l’UFC, Conor McGregor, a accueilli son troisième enfant avec sa partenaire Dee Devlin. Le fils nouveau-né a été nommé Rian McGregor. Le père ravi a partagé la joyeuse nouvelle sur les réseaux sociaux et a informé ses sympathisants que son partenaire et le petit garçon se portaient bien.

Le père pour la troisième fois a partagé une photo inestimable sur Instagram, dans laquelle on peut le voir poser avec Rian. Dans le claquement, il est vêtu d’une chemise bleu foncé et gris clair. McGregor tient son petit garçon dans ses bras. Le nouveau-né est vêtu d’une combinaison blanche et d’un bonnet rayé bleu et blanc. La joyeuse photo a déjà obtenu environ 3 millions de likes sur Instagram.

Les sections de commentaires de son article désormais viral sont inondées de messages de félicitations et de meilleurs vœux pour le bébé.

Frank Coraci, réalisateur, a écrit: «Félicitations frère! Votre richesse dans la vie ne connaît pas de limites. Vraiment heureux pour toi. »

L’artiste martial mixte à la retraite Paddy Holohan a déclaré: «Félicitations massives à vous et au reste du clan».

Le combattant d’arts martiaux mixtes de 32 ans a déjà la chance d’avoir un fils et une fille. Son fils a quatre ans et s’appelle Conor Jack Junior tandis que sa fille qui a deux ans s’appelle Croia.

Plus tôt ce mois-ci, McGregor avait partagé des extraits de la fête du quatrième anniversaire de Jack Junior. L’événement sur le thème des super-héros était rempli d’un tas d’éléments amusants et comprenait également des personnes habillées en Spiderman et Wonder Woman. Dans la fête, Dee a pu être vue exhibant sa bosse de bébé dans une superbe robe rose.

En août, McGregor avait annoncé ses fiançailles avec Dee le jour de son anniversaire. Il a partagé un selfie rempli d’amour des deux dans lequel on peut voir son amoureuse arborant sa bague de fiançailles. McGregor s’est adressée à elle comme sa «future épouse» dans le message. La photo de cette annonce a recueilli jusqu’à trois millions de likes.

