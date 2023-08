La superstar de la WWE Windham « Bray Wyatt » Rotunda est décédée à 36 ans

La superstar de la WWE Windham Rotunda, mieux connue sous son nom de ring Bray Wyatt, est décédée jeudi, a annoncé la société. Il avait 36 ​​ans.

La WWE est attristée d’apprendre que Windham Rotunda, également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé le jeudi 24 août à l’âge de 36 ans. La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Rotunda. pic.twitter.com/pabVuaKlnP – WWE (@WWE) 24 août 2023

Rotunda jouait au football universitaire à Troy, mais la lutte professionnelle était dans son sang. Son père, Mike, est surtout connu comme l’ancienne superstar de la WWE, IRS. Le grand-père de Rotunda, Blackjack Mulligan, et son oncle, Barry Windham, sont membres du WWE Hall of Fame, tandis que son frère a également lutté pour la WWE sous le nom de ring Bo Dallas.

Rotunda a commencé sa carrière de catcheur professionnel dans le système de développement de la WWE en 2009 avant de faire ses débuts sur la liste principale de la société en 2010 sous le nom de ring Husky Harris. Il a ensuite été reconditionné sous le nom de Bray Wyatt, le personnage intimidant du chef de la secte du bayou avec lequel il a trouvé son plus grand succès.

Connu des fans de catch pour sa capacité à parler et son travail de personnage en dehors du ring, comme Wyatt, Rotunda a affronté au fil des années des piliers tels que John Cena et l’Undertaker à WrestleMania, l’événement phare de la WWE. Dans l’ensemble, il a été trois fois champion du monde et a participé à plusieurs événements live premium pour l’entreprise.

Rotunda, père de quatre enfants, a été libéré par la WWE en juillet 2021 avant de rejoindre l’entreprise un peu plus d’un an plus tard. Son dernier match télévisé était une victoire contre LA Knight au Royal Rumble en janvier.

L’impact de la Rotonde sur la lutte

Rotunda a poussé le développement des personnages et la narration de la WWE d’une manière rarement réalisée auparavant. Il y avait eu des personnages mystiques effrayants dans le passé, mais vous croyiez tout ce que Wyatt croyait. La profondeur de ses promos était captivante.

Son match Firefly Fun House contre John Cena à WrestleMania 36 pendant les confinements liés au COVID était l’une des choses les plus créatives que nous ayons jamais vues en lutte, un mélange préenregistré d’un spectacle de marionnettes pour enfants, d’un spectacle de lutte à l’ancienne et d’un film d’horreur. . Il avait une base de fans inconditionnels qui lui inventaient déjà de nouvelles histoires, car son personnage ouvrait l’imagination.

Il était aussi un athlète d’élite. En plus de faire partie d’une famille de catcheurs professionnels, il était joueur de ligne offensive All-American au College of the Sequoias au niveau collégial junior et a ensuite joué à Troy avant de quitter le football. Ses anciens entraîneurs m’ont parlé d’un grand homme qui avait des pieds rapides comme un arrière défensif et une grande explosivité. Il était facile de voir que sur le ring, à quelle vitesse un si grand gars pouvait être sur pied.

Ses anciens coéquipiers de football l’ont également décrit comme un gars qui aimait sa batterie dans le dortoir et qui jouait toujours à la lutte avec tout le monde.

La famille Wyatt à la WWE était l’un des groupes de lutteurs les plus intéressants que nous ayons vus depuis longtemps. Aujourd’hui, deux d’entre eux sont partis : Wyatt et Luke Harper (également connu sous le nom de Brodie Lee), décédés en 2020. Les deux étaient extrêmement proches. Leur impact sur la lutte professionnelle se fera sentir pendant longtemps.

Qu’est-ce qui a rendu Bray Wyatt si innovant

Le personnage de Wyatt était le plus innovant et le plus intrigant de la WWE depuis Undertaker. Tout tourne autour du scénario de la WWE et Wyatt a raconté une histoire à chaque étape du processus. Il faut un talent particulier pour être à la fois amusant et sombre et mystérieux.

Il est issu d’une famille de lutteurs en tant que fils du légendaire Mike Rotunda, mais s’est taillé sa propre niche et s’est connecté avec le public comme peu de gens le peuvent. Dans un monde plein de personnages exagérés avec des personnages recyclés, Wyatt était unique. La Firefly Fun House était un rappel tordu mais divertissant du Pee Wee’s Playhouse.

Il faut quelqu’un de spécial pour avoir cette idée et la réaliser, passant d’hôte étourdi à alter ego maléfique dans le même segment.

Il n’a eu qu’une seule querelle majeure après son retour à la WWE l’année dernière – avec LA Knight. Comme c’était souvent le cas, quelqu’un qui travaillait avec Wyatt a fini par devenir une plus grande star. Knight est l’un des noms les plus en vogue de la WWE.

Wyatt n’était pas seulement une star, il a fait des stars. Un talent rare en effet.

(Photo : Joe Camporeale/USA aujourd’hui)