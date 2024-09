La superstar de la WWE Raw serait absente pendant « plus de six mois » en raison d’une blessure à la jambe

Il semble qu’aucun nouveau membre du roster de la WWE Raw ne sera vu pour le reste de l’année 2024.

Comme indiqué dans nos spoilers WWE Raw et dans les nouvelles des coulisses de l’épisode « Season Premiere » du 9 septembre à Calgary, Alberta, Canada, l’ancienne superstar de la WWE NXT et choix de draft WWE Raw 2024 Kiana James est répertoriée dans la section Divers de la liste interne de la WWE.

En fait, elle est actuellement sur la touche.

PWInsider.com rapporte que James souffre d’une blessure à la jambe qui la tient à l’écart de la WWE en ce moment.

On estime actuellement qu’elle restera hors service pendant « plus de six mois ».

Nous vous tiendrons au courant.