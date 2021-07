La superstar de la WWE Becky Lynch répond à la fouille promotionnelle RAW de Charlotte Flair

L’ancienne championne féminine de la WWE RAW, Becky Lynch, a riposté à Charlotte Flair, qui a pris un coup contre Lynch lors de son couronnement à RAW, après sa victoire sur Rhea Ripley lors de l’événement à la carte de la WWE Money in The Bank pour devenir 11 fois Championne féminine.

Le premier épisode RAW de cette année qui a accueilli les fans de retour présentait un segment de couronnement de championnat pour Flair célébrant sa victoire pour le titre Money In the Bank contre Rhea Ripley. À la fin du segment, une revanche a été réservée pour le titre féminin RAW. Cependant, lors de son couronnement, des fans à l’intérieur de l’American Airlines Center de Dallas ont scandé le nom de Becky Lynch. Et Flair agaçant a ensuite répondu à ces chants en disant que Lynch allaite à la maison alors qu’elle est ici à la WWE, dominant toute la division féminine.

Regarder la vidéo:

« Becky [Lynch] est l’allaitement à domicile alors que je domine toute la division des femmes. » – Charlotte Flair pic.twitter.com/TDeLOtnnL1– SkullsMedia.com par GIFSkull (@SkullsMedia) 20 juillet 2021

Ce à quoi Lynch s’est rendu sur Twitter et a répondu, elle a dit qu’elle était toujours la « plus finie » de cette division.

« L’allaitement à la maison et toujours la femme la plus over de la division », a tweeté Becky Lynch.

Allaiter à la maison et toujours la femme la plus excessive de la division. — L’homme (@BeckyLynchWWE) 20 juillet 2021

L’ancienne championne a également changé de position sur Twitter.

‘The MAN’, Becky Lynch est hors de combat depuis mai 2020, date à laquelle elle a renoncé à son titre RAW Women. Puis elle et son partenaire Seth Rollins ont accueilli leur fille, nommée Roux, en décembre de l’année dernière.

Lynch, qui a récemment marié à Seth Rollins selon le post Instagram de la WWE Superstar, taquine son retour à la WWE depuis des mois maintenant.

Lors du match Money in the Bank entre Flair et Ripley dimanche, l’Univers de la WWE a crié plusieurs fois pour Lynch, incitant Flair à répondre avec un salut du majeur à la foule texane. L’écran a été noirci par la production de la WWE pour cacher le majeur de Flair au public, mais il était toujours visible lors de la diffusion en direct du Peacock / WWE Network. De nombreux abonnés ont critiqué la société sur Twitter après la tentative de correction.

