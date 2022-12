La superstar de la pop des années 90 méconnaissable alors que les fans de The Hit List n’arrivent pas à croire son âge réel

Les téléspectateurs de The Hit List ont dit la même chose à propos d’une certaine pop star des années 90 qui est apparue dans l’émission de ce soir.

Ceux qui regardaient l’émission, présentée par Rochelle et Marvin Humes, n’arrivaient pas à croire l’âge de l’icône pop Lee Brennan.

Les téléspectateurs sont restés sans voix à l’âge de Lee Brennan[/caption]

Lee est devenu célèbre en tant que leader du groupe pop des années 90 911[/caption]

Lee est le chanteur principal, mais son âge de 49 ans a laissé les téléspectateurs stupéfaits lorsqu’il est apparu dans l’émission de quiz musical de la BBC aux côtés de Sonia Evans.

Une personne sur les réseaux sociaux a déclaré: “Je viens de chercher sur Google l’âge de Lee Brennan et je n’arrive pas à croire qu’il a 49 ans, il a toujours l’air si jeune…”

Une autre personne a ajouté : « Lee Brennan a 49 ans ?! L’esprit soufflé!” et un troisième a écrit: “Il n’y a aucun moyen que Lee ait 49 ans, sûrement pas?”

L’année dernière, l’idole a révélé qu’il s’était reconverti en coach de style de vie – tout en continuant à jouer avec le 911.

Le chanteur était ravi d’obtenir un certificat de nutrition de niveau 1 pour accompagner sa qualification de formation personnelle de niveau 3.

Il a fièrement brandi son dernier certificat pour une série de photos sur sa page Instagram.

Il a écrit: “Je suis passé et je bourdonne !!!

“Je suis maintenant un coach certifié en nutrition PN1, ce qui est incroyable .

“Mon objectif est de vous aider à vous sentir plus fort de l’intérieur et de vous aider à créer des changements incroyables dans votre esprit, votre corps et votre mode de vie, qui durent toute une vie. Je serai un coach qui vous montrera de l’empathie, gardera les choses simples et vous rappellera à quel point vous êtes incroyable. En tant que coach, je vous tiendrai responsable et vous aiderai à rester sur la bonne voie avec vos objectifs pour vous rendre plus heureux et en meilleure santé.

“Arrête d’attendre la permission d’être toi, nous méritons tous de vivre notre meilleure vie .”

Lee est devenu célèbre en tant que leader du groupe pop des années 90 911 et a été marié à la chanteuse B * witched Lindsay Armaou, pendant cinq ans avant de divorcer en 2011.

Et il n’était pas la seule pop star à faire parler d’elle sur The Hit List de ce soir.





Les téléspectateurs ont également déclaré que la star du S Club 7, Tina Barrett, “n’a pas vieilli d’un jour”.

La femme de 46 ans a été rejointe par son coéquipier Bradley McIntosh, et son look intemporel a rapidement attiré l’attention des téléspectateurs.

Une personne a écrit : « Wow, à quel point Tina est-elle belle ?! #thehitlist.

Un autre a déclaré: «Tina du S Club 7 a l’air d’avoir environ 15 ans! Comment fait-elle ?! #thehitlist.

Une troisième personne a commenté: “Tina du S Club ne semble pas avoir vieilli depuis les années 90 #TheHitList.”

Fougères rouges

Lee s’est également recyclé en tant que coach de style de vie[/caption]