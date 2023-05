La superstar de la NBA, Luka Doncic, s’engage à payer les funérailles de 8 enfants tués lors d’une fusillade en Serbie

La superstar de la NBA, Luka Doncic, s’est engagée à payer les funérailles de huit enfants et d’un agent de sécurité tués lors d’une fusillade dans une école primaire de Belgrade, a rapporté ESPN jeudi.

Le garde slovène de 24 ans, quatre fois All-Star NBA avec les Dallas Mavericks, paiera également pour les conseils en deuil des camarades de classe et du personnel à la suite de la tragédie serbe, a déclaré à ESPN un porte-parole de sa fondation caritative.

Une grande partie de la famille de Doncic est originaire de la région de Belgrade. Nikola Jokic, le double joueur le plus utile de la NBA qui joue pour les Denver Nuggets, a également promis son soutien alors qu’il s’adressait aux journalistes à Phoenix, où les Nuggets affronteront les Suns lors des éliminatoires de la NBA vendredi.

« J’ai le cœur brisé par la tragique fusillade dans une école en Serbie et la perte de vies, y compris celles d’enfants innocents », a déclaré Doncic dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Mes pensées vont aux familles et à toute la communauté affectée par cette tragédie.

Doncic a tendu la main pour aider à la suite de la fusillade de masse de mercredi et souhaite également participer à la résolution des besoins à long terme découlant de l’incident.

« Je vous soutiens et je vous soutiens tous pendant cette période difficile », a déclaré Doncic. « Grâce à @LD77Foundation, j’explore des moyens immédiats et à long terme de soutenir les étudiants, les professeurs et les familles touchés par la fusillade à l’école primaire Vladislav Ribnikar. .

« Je suis engagé et je continuerai à partager les mises à jour et les moyens de prendre en charge au fur et à mesure que les détails seront disponibles. #StandWithBelgrade. »

Jokic a déclaré qu’il était important de savoir quelles étaient les personnes touchées par la fusillade.

« Nous devons prendre soin de tout le monde », a-t-il déclaré.

Jokic, originaire de Sombor, à moins de 200 kilomètres de Belgrade, a déclaré qu’il avait du mal à imaginer qu’une telle fusillade se produise dans son pays natal.

« C’est quelque chose dont je ne me souviens pas que ce soit arrivé en Serbie et je suis vraiment désolé pour tout ce que vivent les familles », a déclaré Jokic. « Pour être honnête, j’ai été tellement surpris. Je ne dis pas que nous ne le faisons pas. Je n’ai pas ça, mais c’est peut-être l’état d’esprit. Mais ce n’est pas vrai.

Les deux joueurs ont parlé et publié leur chagrin face à la fusillade dans l’école avant que les médias publics serbes n’aient rapporté que huit personnes avaient été tuées et 13 blessées jeudi soir lors d’une autre fusillade près de la ville de Mladenovac, à environ 60 kilomètres au sud de Belgrade.

Là, un assaillant a ouvert le feu avec une arme automatique depuis un véhicule en mouvement et s’est enfui, a rapporté la télévision RTS.

