La superstar de la musique supplie les patrons de Coronation Street de jouer un rôle sur les pavés

Une icône de la musique a supplié les patrons d’ITV de lui confier un rôle sur les pavés.

La star a révélé qu’il « adorerait » être dans Coronation Street comme lui-même.

Caractéristiques du Rex

RTE

Daniel O’Donnell a admis que son « rêve » était de figurer sur Coronation Street[/caption]

Dans une récente interview accordée au journal Daily Star du dimanche, Daniel O’Donnell a admis que son « rêve » était de figurer sur Coronation Street.

Le chanteur et compositeur irlandais a supplié les patrons d’ITV de lui permettre de devenir un nouveau personnage de la série et d’exercer et d’afficher ses talents d’acteur.

Au cours de l’Interview, le crooner a déclaré: «Aller sur Coronation Street est une chimère.

«Je ferais une apparition. J’ai toujours regardé Coronation Street, et c’est mon feuilleton préféré à la télévision.

Daniel a expliqué que dans le passé, il avait rencontré Charlie Lawson, qui jouait Jim McDonald, et quelques autres membres du casting.

Il a poursuivi : « J’ai rencontré Charlie Lawson. J’ai rencontré quelques acteurs de Coronation Street et je suis allé plusieurs fois sur le tournage à Manchester.

« J’accepterais n’importe quel rôle – en tant que chanteur ou caméo – cela n’a pas vraiment d’importance pour moi. »

L’auteur-compositeur-interprète américain Bob Dylan a également rejoint la liste des chanteurs célèbres à avoir partagé leur amour pour le feuilleton bien-aimé de longue date en révélant qu’il était un fan de Corrie et qu’il avait adoré tout le spectacle.

Le producteur de la série, Iain MacLeod, a eu vent de la nouvelle et a été époustouflé, mais a suggéré que le musicien pourrait s’impliquer lors d’une soirée micro ouverte au Rovers Return à l’écran.

Dans une interview accordée au Daily Telegraph l’année dernière, il leur a déclaré : « Entendre que Bob Dylan est un téléspectateur de Coronation Street m’époustoufle. »

«J’adorerais absolument l’idée qu’il apparaisse un soir dans le Rover’s Return.

« Peut-être que nous pourrions écrire lors d’une soirée micro ouverte, et qu’un mystérieux chanteur pourrait sortir de la pluie de Manchester et faire son tour. »

Coronation Street pourrait bien y arriver puisque les téléspectateurs ont vu des musiciens comme la regrettée chanteuse des Girls Aloud, Sarah Harding, qui a joué le rôle de Joni Preston, apparaître dans cinq épisodes de la série en 2015.

Polycopié

Le chanteur et compositeur irlandais veut se lancer dans le métier d’acteur[/caption] Pennsylvanie

Daniel aimerait jouer son propre rôle dans la série télévisée[/caption]