La superstar de la musique Dua Lipa obtient la nationalité albanaise

Lipa est née à Londres en 1995 de parents albanais immigrés Anesa et Dukagjin Lipa du Kosovo.

Lipa, qui a commencé à chanter à cinq ans, a été influencée musicalement par son père, ancien chanteur et guitariste d’un groupe de rock. Elle a commencé à publier ses chansons sur YouTube à l’âge de 14 ans. Son premier album studio est sorti en 2017. En 2019, elle a remporté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste.

“C’est une grande joie indescriptible avec une telle acceptation, un tel amour et tout”, a déclaré Lipa. L’artiste a ensuite pris une photo d’identité, relevé ses empreintes digitales et signé un formulaire de demande de papier d’identité et de passeport.