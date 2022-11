La superstar de la musique Dua Lipa obtient la nationalité albanaise

TIRANA, Albanie (AP) – Le président albanais a accordé dimanche la citoyenneté à la pop star britannique d’origine albanaise Dua Lipa pour ce qu’il a dit être le rôle de l’artiste dans la diffusion internationale de la renommée des Albanais à travers sa musique.

Le président Bajram Begaj a déclaré que Lipa avait obtenu la citoyenneté avant le 110e anniversaire de l’indépendance de l’Albanie vis-à-vis de l’Empire ottoman. Begaj a déclaré qu’il considérait que c’était un honneur de le faire car Lipa a rendu les Albanais célèbres dans le monde entier.

“Je serai aussi une Albanaise avec des papiers”, a déclaré Lipa avant de prêter son serment de citoyenneté à la mairie de Tirana.

Lipa est née à Londres en 1995 de parents albanais immigrés Anesa et Dukagjin Lipa du Kosovo.

Lipa, qui a commencé à chanter à cinq ans, a été influencée musicalement par son père, ancien chanteur et guitariste d’un groupe de rock. Elle a commencé à publier ses chansons sur YouTube à l’âge de 14 ans. Son premier album studio est sorti en 2017. En 2019, elle a remporté le Grammy Award du meilleur nouvel artiste.

Avec son père, elle a cofondé la Fondation Sunny Hill en 2016 pour collecter des fonds avec des concerts annuels organisés dans son Kosovo natal pour aider les personnes en difficulté financière.

“C’est une grande joie indescriptible avec une telle acceptation, un tel amour et tout”, a déclaré Lipa. L’artiste a ensuite pris une photo d’identité, relevé ses empreintes digitales et signé un formulaire de demande de papier d’identité et de passeport.

Lipa terminera lundi sa tournée annuelle de concerts sur la principale place Skanderbeg de Tirana pour commémorer le Jour de l’Indépendance.

