La superstar de Kannada, Yash, ne veut pas que les habitants du Karnataka manquent de respect à Bollywood après le succès de KGF et Kantara

La superstar de Kannada, Yash, a remporté un succès pan-indien avec la franchise à succès KGF. KGF Chapter One et KGF Chapter Two ont battu plusieurs records au box-office et son rôle plus grand que nature de Rocky Bhai était aimé de tous. Récemment, Kantara de Rishab Shetty a également fait ses preuves. Alors que Bollywood continue de faire face à des appels au boycott, Yash a exhorté les habitants du Karnataka à ne réprimer aucune autre industrie cinématographique après avoir goûté au succès.

Lors de sa récente interaction avec Film Companion, il n’a pas hésité à accepter le fait que sa franchise KGF a mis l’industrie cinématographique de Kannada sur la carte. Il veut que chaque réalisateur et acteur de son industrie devienne des stars pan-indiennes et que les gens ne manquent de respect à personne.

“Je ne veux pas que les habitants du Karnataka rabaissent une autre industrie, car nous avons été confrontés à ce problème lorsque tout le monde nous a traités comme ça. Nous avons travaillé dur pour obtenir ce respect. Après cela, nous ne pouvons pas commencer à maltraiter qui que ce soit. Nous devons respecter tout le monde. Respecter Bollywood. Oubliez ce nord et ce sud”, a déclaré Yash.

Il a ajouté qu’il n’est pas bon de coincer qui que ce soit et qu’on ne peut pas dégrader Bollywood en disant : “Ils ne sont rien”. Il a dit que ce n’était qu’une phase et qu’ils leur avaient appris tant de choses. Il a ajouté qu’au lieu de nous battre entre nous, en tant que pays, nous devrions faire de bons films, développer des infrastructures, construire des théâtres et rivaliser avec le reste du monde et dire : “L’Inde est arrivée”.

Après la franchise KGF, Yash ne travaille actuellement sur aucun projet à venir. Il a dit qu’à l’avenir, il ne voulait travailler que sur des projets plus grands que nature, car les films tranche de vie ne l’ont jamais intéressé.