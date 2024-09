La superstar country semble méconnaissable aux People’s Country Choice Awards

Elle n’est pas seulement un joli visage !

La reine de la country pop Shania Twain n’a pas été impressionnée par Brad Pitt – mais elle a certainement servi lorsqu’elle a foulé le tapis rouge des People’s Country Choice Awards jeudi soir dans un deux-pièces en denim étincelant.

La femme de 59 ans a fait tourner les têtes avec une coiffure blonde de style années 60 qui faisait ressortir ses yeux marron clair et a laissé beaucoup penser à une chose : allons-y, les filles.

Shania Twain arrive pour les People’s Choice Country Awards au Grand Ole Opry à Nashville, Tennessee. Nicole Hester / The Tennessean / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

Shania Twain le jeudi 26 septembre 2024. Nicole Hester / The Tennessean / RÉSEAU USA TODAY via Imagn Images

La chanteuse country n’a laissé aucun doute sur le fait qu’elle le faisait avec style, ayant participé à la création de l’ensemble personnalisé Levi’s.

« N’est-ce pas fou ? J’adore ça », a déclaré Twain E! Nouvelles sur le tapis rouge, apparemment consciente de l’effet qu’elle produisait sur tous ceux qui la voyaient, laissait tout traîner.

«J’ai été impliqué dans les croquis, le design, la silhouette et tout. Pour moi, c’est la joie.

Elle a ajouté : « Il ne s’agit pas de présenter quelque chose d’incroyable, il s’agit d’en faire partie. »

Twain a stupéfié les fans avec son petit carré blond méconnaissable. Alors que certains ont eu des réactions mitigées à propos de son look, de nombreux supporters se sont montrés enthousiastes.

« Shania Twain à son époque sans excuse. J’adore ça pour maman », une personne écrit le Xanciennement Twitter. « Shania est dans son époque idgaf et elle vit et aime simplement la vie ! Et je ne lui en veux pas. Elle a enduré tellement de choses : elle a perdu la voix et a dû subir une opération à gorge ouverte, alors qu’elle était éveillée, pour la réparer », a déclaré un autre ajouté.

Shania Twain en 2003. REUTERS

Shania Twain aux CMA Awards en 1995. Getty Images

C’est une grande soirée pour Twain. En plus d’être l’hôte de la cérémonie de remise des prix organisée à l’emblématique Grand Ole Opry House de Nashville, l’événement « Sous le lit de qui vos bottes ont-elles été ? le chanteur est également nominé. Elle est en lice pour la tournée de concerts de 2024 contre d’autres grands noms, dont Tim McGraw, Zach Bryan, Jason Aldean, George Strait, Luke Combs, Kenny Chesney et Morgan Wallen.

Twain semblait ravie d’animer la cérémonie de remise des prix, révélant qu’elle s’était inspirée de sa compatriote star country Reba McEntire.

Le chanteur en prestation le 4 juillet 2024. Andy Von Pip/Zuma Press Wire/SplashNews.com

Shania Twain pose tout en or. Brian Bowen Smith/NBC via Getty Images

Shania Twain célèbre l’arrivée du Caesars Palace en 2012. FilImage

« Les hôtes sont choisis, je pense, avec beaucoup de soin, en s’assurant que les gens ont des relations et que l’hôte a de l’expérience », a partagé Shania avec Panneau d’affichage dans une interview publiée le 23 septembre. « Reba est l’une de mes hôtes préférées. Elle parle d’expérience et je pense que cela force le respect et l’attention. Elle est drôle et intelligente, et est aimée de tous, et c’est un compliment qu’on lui demande de faire quelque chose comme [hosting an awards show]. Reba est donc un bon exemple pour moi.

Shania Twain aux VH1 Awards en 2003. CARACTÉRISTIQUES DE JEN LOWERY LONDRES

Le chanteur en concert à Hyde Park à Londres en 2024. FilImage

Twain a vécu beaucoup de choses au cours de sa vie, contractant la maladie de Lyme en 2003, puis subissant une opération à gorge ouverte en 2018 après avoir endommagé les cordes vocales. L’année dernière, le « Man ! Je me sens comme une femme ! » La chanteuse a parlé d’avoir contracté le COVID-19 et une pneumonie, révélant qu’elle avait dû être transportée par avion vers un hôpital.

« Cela empirait progressivement. Mes signes vitaux s’aggravaient… et j’ai finalement dû être évacué par voie aérienne », a expliqué Twain. « C’était comme de la science-fiction, j’avais l’impression d’aller sur une autre planète ou quelque chose comme ça. »

La superstar country a surmonté ses problèmes de santé en sortant son sixième ancien studio, « Queen of Me », en février 2023. Twain a également décroché une résidence à Las Vegas intitulée « Come On Over ».

« C’est génial de pouvoir chanter à nouveau, en tournée avec ma nouvelle voix après mon opération », a-t-elle partagé en 2023. « Je suis dans un état d’esprit très festif. »