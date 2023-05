Le WWE Hall of Famer « Superstar » Billy Graham est décédé à l’âge de 79 ans, a annoncé la WWE. « La WWE est attristée d’apprendre que le WWE Hall of Famer « Superstar » Billy Graham est décédé. -les meilleures interviews et le physique de bodybuilder ont créé l’archétype d’une génération de superstars qui ont suivi ses traces », a déclaré la WWE dans un communiqué.

Né en Arizona, Graham a développé une passion pour le monde de la musculation et a créé ses propres poids en ciment pour commencer à construire son physique. Il s’est entraîné si assidûment qu’il a finalement été capable d’appuyer sur un banc de 605 livres, à seulement 11 livres de moins que le record du monde. Le premier goût de gloire de Graham est venu quand une de ses séances photo avec Arnold Schwarzenegger a été présentée dans le magazine « Muscle and Fitness » de Joe Weider.

Lorsque l’homme né Eldridge Wayne Coleman est entré dans l’industrie du divertissement sportif en 1970, il a changé son nom pour Billy Graham en référence à l’évangéliste. Il a ajouté le surnom de « Superstar » lorsqu’il a rejoint l’AWA en 1972. Avec une combinaison de capacité dans le ring et un physique de bodybuilder, il s’est imposé comme un pionnier du genre. Graham a également continué à participer à des compétitions de musculation et d’hommes forts et a remporté des distinctions pour ses biceps sculptés et déchiquetés de 22 pouces.

Graham a commencé à imiter l’icône de la boxe Muhammad Ali dans ses interviews, inventant la ligne emblématique, « Je suis l’homme de l’heure, l’homme avec le pouvoir, trop doux pour être aigre! » Aux côtés de son manager tout aussi extravagant, The Grand Wizard, Graham a jailli ce genre de prose poétique chaque semaine à la télévision, utilisant son don de bavardage pour se faire une attraction au box-office qui vendrait toutes les arènes qu’il organisait.

Pour se démarquer encore plus, Graham a teint ses cheveux et sa barbichette de différentes couleurs, et a perfectionné un look distinctif qui comprenait des boucles d’oreilles extravagantes, des t-shirts moulants et de longs collants teints par nœuds colorés. Le mélange de style exceptionnel, de corps sculpté et de domination dans le ring du WWE Hall of Famer a jeté les bases de futures stars telles que Hulk Hogan, Ric Flair, Jesse Ventura, Scott Steiner et plus encore.

La plus grande réussite de Graham à la WWE est survenue le 30 avril 1977 lorsqu’il a accompli l’exploit presque impossible de renverser Bruno Sammartino de son perchoir de championnat de la WWE. La superstar a détenu le titre pendant près d’un an, défendant avec succès le prix le plus riche du divertissement sportif contre des icônes comme Dusty Rhodes, Gorilla Monsoon et le « High Chief » Peter Maivia avant d’être détrôné par Bob Backlund de manière controversée.

En 1987, à 44 ans, Graham a pris sa retraite du ring et est devenu manager puis commentateur couleur.

La « superstar » Billy Graham a été intronisée au Temple de la renommée de la WWE par Triple H en 2004. Deux ans plus tard, l’histoire inspirante de Graham et son influence sur l’industrie du divertissement sportif ont été présentées dans le documentaire de la WWE, « 20 Years Too Soon : The ‘Superstar ‘ L’histoire de Billy Graham.