La superstar australienne du sport automobile Casey Stoner diagnostiquée avec le syndrome de fatigue chronique

Casey Stoner, double champion du monde de MotoGP, a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec une maladie débilitante qui le “ détruisait ”.

L’Australien de 35 ans a été frappé l’année dernière du syndrome de fatigue chronique (ME / SFC) et se bat pour gérer les symptômes affectant son sommeil et sa mémoire.

“Je pensais que je trouverais un moyen de le guérir, que je m’entraînerais plus que quiconque et j’aurais évolué, mais je me suis trompé”, a-t-il déclaré au journal espagnol El Mundo.

Casey Stoner (à droite avec sa femme Adriana) a reçu un diagnostic de syndrome de fatigue chronique (ME / SFC)

Le double champion du monde de MotoGP (photo) a été diagnostiqué l’année dernière avec une maladie débilitante (photo du MotoGP australien 2012 à Victoria)

«La vérité est que cette maladie me détruit et je ne peux pas la gérer.

Il a expliqué que ses journées commencent avec son niveau d’énergie à 50% jusqu’à ce que «l’énergie diminue jusqu’à ce que je me sente vide».

Stoner a déclaré que son diagnostic lui avait donné une plus grande appréciation de la vie, ainsi que de sa femme Adriana et de ses deux filles Caleya et Alessandra.

«Tout cela m’a fait repenser ma vie. Aux beaux jours, je profite de l’occasion pour jouer avec mes filles et si quoi que ce soit, je vais jouer au golf », a-t-il déclaré.

Le diagnostic de choc a conduit Stoner à apprécier la vie et à passer plus de temps avec sa femme Adriana et ses deux filles Caleya et Alessandra (photo)

Le syndrome de fatigue chronique provoque une fatigue extrême et les médecins n’ont pas encore compris les causes de la maladie.

Il n’existe actuellement aucun remède pour la maladie débilitante, mais il existe des traitements qui pourraient soulager les symptômes.

L’un des symptômes les plus courants est une fatigue inexpliquée et accablante malgré un effort physique ou mental minimal.

D’autres symptômes comprennent des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de gorge, une perte de mémoire ou une mauvaise concentration, une sensation de manque de fraîcheur après le sommeil, une hypertrophie des ganglions lymphatiques et une fatigue inhabituelle après l’exercice.