La superstar apprécie l’amour débordé des fans

Megastar Shah Rukh Khan a terminé 29 années légendaires à Bollywood. De souffler l’esprit des gens avec ses talents d’acteur à devenir l’idole à l’échelle nationale, SRK, a sans aucun doute été le roi.

En remerciement de ses fans et en rembobinant quelques souvenirs, SRK a pris son compte Twitter et a tweeté : « J’ai travaillé. Je viens de voir le « débordement » de l’amour de près de 30 ans qui se douche sur moi ici. J’ai réalisé que c’est plus de la moitié de ma vie au service de l’espoir de vous divertir tous. Prendra du temps demain et partagera un peu d’amour personnellement. Thx avait besoin de se sentir aimé….

Je travaillais. Je viens de voir le « débordement » de l’amour de près de 30 ans qui se douche sur moi ici. J’ai réalisé que c’est plus de la moitié de ma vie au service de l’espoir de vous divertir tous. Prendra du temps demain et partagera un peu d’amour personnellement. Thx avait besoin de se sentir aimé…. – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 24 juin 2021

Les fans impressionnés par l’acteur ont répondu à son tweet avec des messages remplis de gratitude. #25GoldenYearsOfSRK est désormais à la mode sur Twitter.

Il possède non seulement le pouvoir d’un grand acteur, mais aussi d’un orateur incroyable, ses interviews et ses émissions pleines d’humour débordent d’esprit. Des films révélateurs comme « Chak De India », des films dignes de frénésie comme « Mai Hoon Naa » et un classique comme « Devdas » sont certaines œuvres à l’écran que l’on imaginerait seulement SRK jouer.

Récemment, le jour de la fête des pères, Shah Rukh a republié la photo de retour que Suhana a téléchargée sur son histoire Instagram, ce qui est très rare. La superstar a utilisé des emojis en répondant à Suhana et a écrit: « Tu me manques bébé, tellement que j’utilise des emojis. »

Père de trois beaux enfants et marié à son amour d’enfance, SRK est toujours considéré comme un père et un mari aimant. Il raconte souvent des histoires de sa vie dans des interviews.

Côté travail, on le verra bientôt dans le thriller d’action ‘Pathan’.