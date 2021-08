La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles sera de retour aux Jeux Olympiques lors de la finale de la poutre, annonce Team USA

Biles est arrivé au Japon avec une chance de concourir pour cinq médailles d’or au total, seulement pour souffrir des « twisties » – un blocage mental empêchant un gymnaste d’effectuer en toute sécurité les mouvements à haut risque nécessaires pour concourir au plus haut niveau – sur le saut d’ouverture de la finale de l’équipe féminine, se retirant de cet événement pour protéger sa santé mentale.

La quadruple médaillée d’or aux Jeux de 2016 s’est ensuite retirée du concours général individuel remporté par Sunisa Lee, le saut de cheval et les finales aux barres asymétriques et au sol.

Dans un communiqué publié lundi, USA Gymnastics a confirmé que Biles rejoindra Lee dans le décideur de la poutre.

« Nous sommes ravis de confirmer que vous verrez deux athlètes américains dans la finale de la poutre demain », ils ont dit dans la déclaration. « Suni Lee et Simone Biles. J’ai hâte de vous voir tous les deux. »

Biles a été félicitée pour rugir sur ses collègues gymnastes américains malgré ses problèmes personnels.

La jeune femme de 24 ans a été vue en train de faire une ovation debout à Jade Carey au centre de gymnastique Ariake avant de crier fort pour l’athlète qui avait pris sa place dans la finale au sol en cours.

« Pour tous ceux qui disent que j’ai arrêté, je n’ai pas arrêté – mon esprit et mon corps ne sont tout simplement pas synchronisés » Biles a dit en réponse à ses critiques.

« Je ne pense pas que vous vous rendiez compte à quel point c’est dangereux sur une surface de compétition dure. »

Sa dernière tentative sera probablement la dernière quête de l’or pour le plus vieux concurrent de l’équipe américaine de gymnastique, qui aura 27 ans à Paris 2024. Lee a 18 ans.

Sa coéquipière et médaillée d’argent au saut Mykayla Skinner, qui a remporté l’argent, a insisté auprès des journalistes sur le fait que Biles gère la fureur « mieux que je ne le pensais ».

« Chaque jour, elle rit et rigole, elle nous soutient énormément, et je suis sûr que quand elle rentrera à la maison, cela la touchera probablement plus. En ce moment, elle est autour de nous tous », dit Skinner.

« Elle va probablement encore concourir, donc je suis sûr qu’elle essaie de rester dans le match.

« Honnêtement, elle a été la personne la plus heureuse et je suis tellement reconnaissante de voir, après tout ce qu’elle a traversé, qu’elle en tire le meilleur parti. »