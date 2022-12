La superstar A-list rejoint EastEnders et apparaîtra au mariage de Mick et Janine

Rag N Bone, super fan d’EASTENDERS, s’est décroché un rôle dans la série.

Le chanteur humain, de son vrai nom Rory Graham, apparaîtra dans l’épisode de demain soir et se produira en cadeau de mariage à Mick Carter et Janine Butcher.

Le super-fan d'EastEnders, Rag N Bone, s'est décroché un rôle dans la série

Dans l’épisode, Rory se rend au pub Queen Vic pour boire un verre et tombe sur Rocky, joué par Brian Conley.

Rocky parvient ensuite à persuader Rory de se produire au Walford’s Carol Concert Fundraiser.

Une source a déclaré: «La performance de Rory sur EastEnders restera dans l’histoire du feuilleton.

“C’est un grand fan de la série alors il a sauté sur l’occasion d’y participer.

“C’est une chanson très appropriée et parfaite pour Mick et Janine.”

Parlant de son rôle, Rory, 37 ans, a déclaré: “Pour reprendre les mots de Gabrielle, ‘Les rêves peuvent devenir réalité’.

“Merci à tout le monde à EastEnders pour l’un des meilleurs jours de ma vie.”

Le producteur exécutif d’EastEnders, Chris Clenshaw, a ajouté: «Nous avons toujours su que l’homme de Rag’n’Bone est un grand fan d’EastEnders, alors quand une opportunité s’est présentée dans l’une de nos histoires, c’était le moment idéal pour nous de lui demander non seulement d’apparaître, mais aussi se produire à Albert Square.

“Nous sommes tous ravis qu’il ait dit oui, et nous espérons que le public appréciera la gâterie spéciale de Noël, autant que tout le monde à EastEnders a apprécié d’avoir Rag’n’Bone Man à Walford.”

Rory, né dans l’East Sussex, qui a deux albums n ° 1 et des singles à succès, dont Giant et Anywhere Away From Here, est un fan d’EastEnders depuis toujours.

Son dévouement au feuilleton BBC One l’a même amené à demander des photographies encadrées des membres de la distribution lors de ses tournées.

Rory a déclaré: «Je ne suis pas une diva, je n’ai qu’une chose stupide sur mon cavalier qui est une photo encadrée d’un membre de la distribution d’EastEnders.

“J’ai eu beaucoup de choses jusqu’à présent, j’ai eu Ian Beale, j’ai eu Dot, j’ai Sharon, ça change toujours.

« J’espère que quelqu’un deviendra un peu voyou et que j’aurai Wellard le chien.

“Je suis un grand fan, j’adore EastEnders. La seule émission que je regarde religieusement est EastEnders. C’est de la télé réconfortante, comme je la regarde depuis que je suis gamin.