La Supermarche pour la maladie de Parkinson attire des soutiens dans le sud du Surrey

Il faisait encore frais dans le Crescent Park de South Surrey lorsque les inscriptions pour la Supermarche annuelle de Parkinson ont commencé, dimanche (8 septembre).

Alors que la matinée se réchauffait et que le soleil commençait à traverser les pointes des grands arbres du parc, de plus en plus de participants à la marche arrivaient, des compagnons canins à deux pattes et certains à quatre pattes, ainsi qu’une poussette, un chariot, un fauteuil roulant et un ou deux vélos.

Karen Gibbs, organisatrice locale de la marche, qui a noté que c’est généralement Liz Holroyd qui dirige l’événement, est fière de marcher chaque année pour soutenir son mari, qui a reçu un diagnostic de trouble dégénératif.

« C’est la plus grande collecte de fonds pour Parkinson’s BC… pour moi, c’est une opportunité de rencontrer des gens de la communauté qui sont touchés par la maladie de Parkinson », a déclaré Gibbs dimanche, avec de la musique en arrière-plan tandis que le MC Dean Donnelly réchauffait la foule rassemblée.

« La première fois que nous sommes allés à une Supermarche pour la maladie de Parkinson, mon mari venait d’être diagnostiqué. C’est là que nous avons rencontré quelqu’un qui dirigeait le groupe de soutien dans la communauté et de nombreux systèmes de soutien communautaire. »

On estime actuellement qu’environ 100 000 Canadiens, dont 17 500 Britanno-Colombiens, vivent avec la maladie.

Ayant d’abord vécu cette maladie neurologique en tant qu’étudiante infirmière, puis en tant qu’infirmière diplômée à l’UBC, Gibbs a été « totalement surprise » lorsque son mari a reçu son diagnostic.

« Il y a beaucoup de symptômes dont personne n’a idée… Au début, beaucoup de gens perdent l’odorat ou souffrent de problèmes gastro-intestinaux – problèmes d’estomac – et de beaucoup de raideurs qui peuvent souvent être attribuées à autre chose, comme l’arthrite », a expliqué Gibbs, avant la marche.

La conseillère municipale de White Rock, Elaine Cheung, a remercié la foule qui s’est présentée pour soutenir la marche avant de céder le micro au député de Surrey-White Rock, Trevor Halford, qui a félicité les marcheurs pour leur soutien et a souligné à quel point la sensibilisation à la maladie a progressé.

Gibbs a déclaré avant la marche que près de 20 000 $ avaient été collectés jusqu’à présent.

Après un échauffement, les participants se sont lancés sur l’un des deux itinéraires proposés dans le parc, souriant et discutant tout en marchant.

« Notre soutien communautaire a été formidable ! Les entreprises locales ont été très généreuses et la participation a été excellente », a déclaré Gibbs.

La maladie de Parkinson est causée par une perte de dopamine dans la zone du cerveau appelée substance noire. Les cellules qui produisent la dopamine commencent à mourir, ce qui réduit la quantité de dopamine. Bien qu’il existe de nombreuses théories sur les raisons de la mort des cellules, les raisons exactes sont inconnues à l’heure actuelle, selon le site de marche.

Les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent lorsque plus de la moitié des cellules dopaminergiques sont détruites. La progression de la maladie et les symptômes qui l’accompagnent varient d’un individu à l’autre. Il n’existe actuellement aucun traitement curatif.

Pour plus d’informations sur la maladie de Parkinson, veuillez visiter parkinson.bc.ca