La superficie forestière a chuté de 60 % par habitant dans le monde : étude

Alors que la déforestation et les incendies provoqués par le changement climatique font des ravages sur les forêts du monde, une nouvelle étude a révélé que la superficie forestière mondiale par habitant a diminué de plus de 60 % au cours des dernières décennies.

Les chercheurs, dirigés par une équipe basée au Japon, ont présenté leurs conclusions dans une étude publiée lundi dans Environmental Research Letters. De 1960 à 2019, les chercheurs affirment que la superficie forestière mondiale a diminué de 81,7 millions d’hectares, ce qui est légèrement plus grand que l’ensemble de l’île de Bornéo en Asie du Sud-Est.

Si l’on tient compte de la croissance de la population mondiale, cette perte de superficie forestière au cours des 60 dernières années représente une diminution de 60 % par habitant.

“La perte et la dégradation continues des forêts affectent l’intégrité des écosystèmes forestiers, réduisant leur capacité à générer et à fournir des services essentiels et à maintenir la biodiversité. Cela a également un impact sur la vie d’au moins 1,6 milliard de personnes dans le monde, principalement dans les pays en développement, qui dépendent des forêts. à des fins diverses », ont écrit les auteurs.

Dans les pays à faible revenu, les gains forestiers ont été largement compensés par les pertes forestières. Plus de la moitié des pertes forestières mondiales se sont produites au Brésil, qui abrite la forêt amazonienne. Au cours des 60 dernières années, le pays a enregistré une perte nette de 43,9 millions d’hectares de superficie forestière.

Les données satellites ont montré qu’au premier semestre 2022, une quantité record d’Amazonie brésilienne a été déboisée.

Les pays à revenu élevé ont souvent enregistré des gains forestiers nets, bien que le Canada ait fait exception à cette tendance. Depuis 1960, le pays a perdu 8,6 millions d’hectares et n’en a gagné que 5,7 millions, soit une perte nette de 2,9 millions d’hectares.

“Pour les principaux pays perdants nets de forêts en termes de superficie au cours des 60 dernières années… les principaux moteurs de la perte de forêts sont l’exploitation forestière commerciale sans précédent, le défrichement à l’échelle industrielle pour l’exploitation minière, l’expansion des plantations de palmiers à huile, la décentralisation de la gestion forestière et la transitions politiques, entre autres », ont ajouté les auteurs.

Les forêts sont également menacées par les incendies de forêt, car les scientifiques affirment que les effets du changement climatique ont rendu certaines régions du monde plus chaudes et plus sèches, les rendant plus vulnérables aux incendies extrêmes. Les pompiers de Californie luttent actuellement contre le plus grand incendie de forêt de l’État jusqu’à présent cette année. Des incendies ont également menacé des collectivités de l’intérieur de la Colombie-Britannique, provoquant des évacuations.

“Il y a un besoin profond d’inverser, ou du moins d’aplanir, la courbe de perte nette de forêts mondiales en conservant les forêts restantes dans le monde et en restaurant et en réhabilitant les paysages forestiers dégradés”, ont déclaré les chercheurs dans l’étude.