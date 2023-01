La Supercopa peut être incontournable pour les deux équipes

Les dimanches Le classique dans la Supercopa de España a une signification supplémentaire.

Oui, ce sont toujours les plus grandes équipes d’Espagne qui s’affrontent. Les deux sont en tête du classement de la Liga. Le Real Madrid a atteint la phase à élimination directe de la Ligue des champions, tandis que Barcelone s’est effondré dans la Ligue Europa, une compétition qu’il peut et doit gagner. Enfin, tous deux sont en lice pour la Copa del Rey. Pourtant, Barcelone et le Real ont eu du mal lors de leur ronde de 32 matchs contre des adversaires de la ligue inférieure.

Donc, si les deux clubs sont toujours en vie pour les trophées nationaux et européens, la Supercoupe d’Espagne, peut-être le plus petit trophée disponible, aurait peu d’importance.

Ce n’est pas le cas pour ce jeu. Un seul peut gagner la Liga. On peut gagner la Copa del Rey. Les deux pourraient sortir victorieux en Europe, mais c’est exagéré. C’est du moins le cas pour Barcelone. Le Real Madrid semble toujours jouer son meilleur en Ligue des champions.

Pourtant, la Supercopa de España est une chance de donner le ton pour le reste de la saison. Aucune des deux équipes ne ressemble à une véritable force dominante en Espagne ou en Europe, malgré l’écart en tête du classement de la Liga. Gagner un trophée tôt peut en dire long sur les intentions pour le reste de la saison.

Importance du Clásico pour la Supercopa

Barcelone

Le club catalan compte un seul trophée sur les trois dernières saisons, dont celle en cours. C’était une victoire en Copa del Rey en 2021/22, qui a nécessité de sérieux drames juste pour se rendre en finale. Cet écart de trophées est une vie pour le club.

Vous devez remonter à 2007/08 pour trouver le moment où Barcelone n’a pas soulevé de trophée au cours d’une saison antérieure à 2019/20. Une seule de ces saisons de 2007/08 à 2019/20 avait moins de deux trophées. Par conséquent, le succès est ancré au cœur de Barcelone. Les fans s’attendent à de la grandeur dans chaque compétition, quelle que soit sa taille.

Cette saison, Barcelone avait toutes les attentes du monde. Il a clôturé la saison dernière sur une bonne note dans la ligue pour terminer deuxième. C’est la seule raison pour laquelle Barcelone participe même à la Supercopa de España 2023. Ce serait le premier trophée de Xavi après avoir raté la Ligue Europa et la Liga la saison dernière. Cela mettrait une confiance incommensurable dans le jeune manager, qui a déjà des fans de Barcelone qui le regardent.

Real Madrid

Le Real Madrid, peut-être le club le plus décoré et le plus titré de l’histoire du football, n’a pas remporté un triplé. Cela n’entre pas en jeu dans le Clásico de la Supercopa. Les triplés espagnols sont traditionnellement la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des champions.

Cela étant dit, le Real Madrid est en lice pour ces trois-là. Carlo Ancelotti n’a pas manqué de succès dans les compétitions de coupe avec le Real Madrid. La saison dernière, Los Blancos a remporté la Ligue des champions et la Liga après avoir remporté la Supercopa à cette époque en 2022, battant Barcelone en cours de route. Le Real Madrid peut prendre l’élan de la défaite d’un rival et l’appliquer au reste de la saison.

En plus de cela, ce serait une deuxième victoire contre Barcelone cette saison. Cela frappe certainement les nerfs de Barcelone lors du match nul au Camp Nou plus tard dans la saison. Ce jeu peut avoir de sérieuses implications sur le titre.

Aperçu de l’appareil

En championnat, Barcelone serait sans Robert Lewandowski. Sa suspension de trois matchs est en cours, car il a raté le choc de l’Atletico Madrid. Cependant, il s’agit d’une compétition différente. En conséquence, il est de retour et il a marqué contre le Real Betis jeudi. De plus, Barcelone apporte son lot complet de talents. Pedri et Gavi dirigent le milieu de terrain et ont tous deux eu des matchs exceptionnels contre le Betis. Plus impressionnant encore était celui de Marc-André ter Stegen. L’Allemand a fait deux arrêts lors de la séance de tirs au but contre le Betis pour transporter sa forme de LaLiga en Arabie saoudite pour ce tournoi miniature.

Le Real Madrid ne s’arrête pas non plus pour ce match. Karim Benzema, de retour de blessure après avoir raté la Coupe du monde, a transformé un penalty dans le 90 régulier et la fusillade. À ses côtés, Toni Kroos et Luka Modric continuent d’accumuler des récompenses lors de ce qui pourrait être leur dernière saison ensemble au milieu de terrain du Real Madrid. C’est pratiquement la même équipe du Real Madrid qui a remporté la Ligue des champions et la Liga la saison dernière. De plus, il est similaire à l’équipe qui a battu Barcelone dans cette même compétition, moins le départ de Casemiro remplacé par un Fede Valverde renaissant.

Ce match de l’an dernier dans la Supercopa était un joyau qui est allé en prolongation. Celui de dimanche pourrait être le même.

Détails du téléviseur

ABC diffusera le 251e El Clásico le dimanche 15 janvier à 14 h HE depuis le stade international King Fahd à Riyad, en Arabie saoudite. Ce match de la finale de la Supercopa de España 2022-23 marquera le premier El Clásico sur ABC Television. ESPN Deportes diffusera le match en espagnol. La couverture en anglais et en espagnol sera diffusée en direct sur ESPN +.

Vos commentateurs de match sont Rob Palmer et Stewart Robson. Sur ESPN Deportes, ce sera Fernando Palomo et Mario Kempes.

