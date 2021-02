La superbe visualisation à 360 degrés de la surface de Mars devient virale. Mais voici un piège

Si vous avez un casque Oculus VR et que vous vous êtes toujours demandé à quoi cela ressemblerait de se tenir debout sur Mars, l’artiste Hugh Hou a un cadeau pour vous. En utilisant des images du dernier rover martien de la NASA, Perseverance, Hou a assemblé une vue 3D interactive à 360 degrés du ciel nocturne vu de la surface martienne. Le résultat est phénoménal et époustouflant. Bien que vous puissiez voir la vidéo réelle même sans le casque VR (réalité virtuelle), il a également publié des instructions sur la façon d’utiliser l’appareil Oculus pour obtenir le meilleur résultat possible de son travail d’art scientifique.

«Visite virtuelle MARS – À quoi ressemble la surface de Mars pour vous?» il a écrit sur Facebook. Les images qu’il a utilisées ont été prises le 20 février par Perseverance Navcams de la NASA. Le rover a renvoyé les photos sur terre plus tôt cette semaine et Hou en a utilisé six pour assembler cette vue incroyable.

Dans le même message Facebook, il a détaillé comment utiliser le casque Oculus VR avec cette image. Le message a été partagé plus de 1,6 million de fois!

Tout d’abord, vous devez «enregistrer» le message et l’ajouter à vos «éléments enregistrés». Ensuite, vous l’enregistrez sur une liste particulière. Il répertorie les casques Oculus Quest 2 / Quest 1 VR comme appareils possibles à utiliser. Il y aura un bouton «enregistré» sur le côté gauche du menu de votre page d’accueil Oculus – cliquez dessus. Votre photo Mars 360 précédemment «enregistrée» doit figurer sur la liste. Ensuite, sélectionnez-le et cliquez sur « regarder ». Une fois la photo chargée, il y aura un bouton «Entrer VR» dans le coin supérieur gauche. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous serez en mode d’émersion complète comme si vous vous teniez vous-même sur la surface de la planète rouge.

« Clause de non-responsabilité: la photo originale n’a pas le ciel plein, j’ai édité le ciel pour avoir une expérience complète à 360 ° dans un casque VR comme Oculus Quest 2. Le ciel ne représente pas le vrai ciel de Mars », a-t-il ajouté dans le post.

Alternativement, on peut simplement copier-coller cette URL Facebook sur leur Navigateur Oculus pour un accès plus facile.