La superbe version de Brie Larson sur la petite robe noire associée à des collants me donne toute l’ambiance de l’automne

Brie Larson est peut-être connue pour son rôle de super-héros. Capitaine Marvel dans Films MCU mais elle est aussi une véritable fashionista. Elle a déjà accueilli la saison estivale porter les robes d’été et les maillots de bain les plus mignons . Maintenant que l’été est terminé, l’actrice oscarisée dévoile sa dernière tenue sous la forme d’une petite robe noire associée à des collants qui me rappellent que l’automne est là.

Nous avons déjà vu Brie Larson porter des robes noires. Elle une fois portait la même robe noire que sa collègue actrice Alexandria Daddario qui avait des pois blancs dessus ainsi qu’un magnifique robe noire qu’elle portait en mangeant une pizza . Mais cette nouvelle robe noire pour laquelle elle a posé sur elle Instagram ça sonne juste les vibrations d’automne que nous pourrions utiliser en ce moment :

Voir Brie Larson porter cette petite robe noire avec des collants me donne l’impression de regarder la Grace Kelly de cette génération. Avec des talons noirs pour compléter cette tenue classe, le Chambre L’actrice porte une robe noire courte avec un décolleté en V profond agrémenté d’un joli petit nœud au milieu. Un autre aspect important qui m’a impressionné lors de cette séance photo est la façon dont la lumière se reflète sur le Leçons de chimie actrice projetant une ombre profonde derrière pour l’accompagner. Qu’elle regarde directement la caméra ou ailleurs, vous pouvez dire que Larson travaille ce look d’automne.

Il semble que le noir soit la couleur de l’automne cette saison, et de nombreuses célébrités le façonnent. A la Fashion Week de Paris, Zoë Kravitz portait une petite robe noire transparente . Sydney Sweeney est également allée gothique complet avec sa robe noire à la soirée Armani Beauty Passione avec uniquement des fleurs couvrant sa poitrine. Et vous ne pouvez pas oublier le film à couper le souffle de Reese Witherspoon. Robe noire façon Audrey Hepburn elle portait aux Emmys. Quel que soit le style ou la longueur du sol, les robes noires indiquent au public que la saison d’automne est là.

En plus de porter de petites robes noires, Brie Larson a beaucoup de choses à espérer dans son avenir proche. Bien qu’il semble qu’elle n’ait pas encore de rôle prévu au cinéma, elle fera ses débuts dans le West End en jouant le rôle titre dans Électre en 2025. Elle apportera également une fois de plus ses talents de réalisatrice à Dame d’affaires sur deux femmes entrepreneures qui constituent un fondateur masculin imaginaire pour que leur entreprise soit prise au sérieux. Même si Larson s’est fait un grand nom dans le monde du MCU, c’est bien qu’elle soit prête à se lancer dans d’autres projets différents pour développer ses talents.

Vous savez que l’automne est là lorsque Brie Larson porte une belle petite robe noire qui montre à quel point elle est d’une beauté classique. J’ai hâte de voir dans quelles autres tenues elle posera tout au long de l’automne et qui mettront en valeur son apparence pittoresque. Jetez un oeil à notre Sorties de films en 2024 vous êtes donc au courant des prochains projets de films de Larson.