Victoria Ekanoye, enceinte, a l’air incroyable dans une nouvelle séance photo avant la naissance de son fils.

L’actrice et petit ami de Coronation Street, Jonny Lomas, a d’abord partagé sa bonne nouvelle avec ses fans en novembre, alors qu’elle était déjà enceinte.

À l’époque, Victoria – qui a reçu un diagnostic d’anémie falciforme à l’âge de 22 ans – a expliqué qu’ils avaient attendu pour faire une annonce de grossesse en raison de sa santé.

En raison de l’accouchement ce mois-ci, la femme de 38 ans a dévoilé sa bosse alors qu’elle était enveloppée de plis de tissu dans l’élégante séance photo de maternité.

Alors que certains clichés la voient jeter des regards pensifs dans le studio, d’autres la voient arborer un sourire radieux avant de rencontrer son premier-né.







(Image: PR étrange / BabyArt)



Victoria a dit bonjour! magazine en novembre: « Nous pensions essayer l’année prochaine. Donc, quand cette grossesse est arrivée, nous nous sommes dit: » Ça se passe « .

« Cela a été un peu une surprise, mais c’est incroyablement excitant. »

À propos de sa santé, elle a expliqué: «Nous connaissons des amis qui ont fait une fausse couche et nous avons donc attendu 12 semaines avant même d’en parler à nos parents.







(Image: PR étrange / BabyArt)







(Image: PR étrange / BabyArt)



« Ensuite, avec mon état de santé, nous voulions un peu plus de sécurité et de stabilité en sachant que tout va bien avec bébé et avec moi. »

Victoria a ajouté: « Comme j’ai la drépanocytose, cela est considéré comme une grossesse à haut risque, mais l’équipe de l’hôpital St Mary de Manchester est incroyable et je vois mon spécialiste de la drépanocytose, mon obstétricien et ma sage-femme tous les mois et ils s’occupent vraiment de moi. moi. »

Elle a déclaré au Mirror en mai de l’année dernière qu’elle souffrait de douleurs et de fatigue aux jambes paralysantes en raison de la maladie héréditaire.







(Image: victoriaekanoye / Instagram)







(Image: Instagram)



Se rappelant avoir dû écourter un contrat en 2004 en raison de la douleur de 2004, elle a déclaré: «J’étais déçue de moi-même de ne pas avoir écouté davantage mon corps et d’être consciente de cette maladie potentiellement mortelle.

«C’est à 100% ce que je fais maintenant.

«Je ne pouvais pas m’impliquer dans la neige car la douleur dans mes mains était atroce.

« Même maintenant, si je sors quelque chose du congélateur, je dois être rapide. »