La superbe publicité de la France pour la Coupe du monde féminine avec une tournure inattendue

Les fans de football sont en effervescence à propos d’une publicité pour la Coupe du monde féminine mettant en vedette les stars masculines françaises Kylian Mbappe et Antoine Griezmann … ou du moins c’est ce qu’il semble au début.

Dans la campagne de la société de télécommunications Orange visant à remettre en question les perceptions des gens sur le football féminin, la publicité de deux minutes semble montrer une démonstration de compétences magiques en football, des têtes plongeantes aux coups francs de curling de Mbappe, Griezmann et d’autres.

Vient ensuite le rebondissement.





Un message indique : « Seulement Les Bleus peut nous donner ces émotions. Mais ce n’est pas eux que vous venez de voir. »

Les images rembobinent et le processus de montage VFX est révélé, montrant que les compétences et les objectifs sont en fait tous ceux des joueuses françaises, dont Sakina Karchaoui et Selma Bacha.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Ça m’a complètement embrouillé. Super publicité », a écrit un fan sur Reddit, tandis qu’un utilisateur de Twitter la décrit comme « la publicité française qui nous a époustouflé ».

La France, cinquième au classement de la FIFA, ouvre sa campagne de Coupe du monde en affrontant la Jamaïque dimanche.