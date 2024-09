La superbe performance victorieuse de Kirk Cousins ​​montre pourquoi les Falcons l’ont payé

PHILADELPHIE — Kirk Cousins ​​ne voulait pas le dire, mais Jessie Bates III l’a finalement admis.

Voilà à quoi sert l’argent.

Les Falcons d’Atlanta ont battu les Eagles de Philadelphie 22-21 au Lincoln Financial Field lors du « Monday Night Football » grâce à leurs acquisitions d’agents libres les plus chères des deux dernières intersaisons.

Cousins ​​a orchestré un drive victorieux de 70 yards qui n’a duré que 1:05 et s’est terminé par une passe de touchdown de 7 yards à Drake London avec 34 secondes à jouer. Bates a intercepté une dernière passe désespérée du quarterback des Eagles Jalen Hurts avec 19 secondes à jouer pour s’assurer que Philadelphie ne reprenne pas l’avantage.

Les Falcons (1-1) ont signé Cousins ​​pour le plus gros contrat d’agence libre de l’histoire de la NFL cet été, un contrat de quatre ans qui pourrait valoir jusqu’à 180 millions de dollars. Il y a deux ans, Bates était l’ajout le plus coûteux en agence libre, signant un contrat de quatre ans d’une valeur de 64 millions de dollars. En plus de son interception qui a scellé le match, Bates a également réussi une déviation de passe cruciale sur la ligne de but contre le receveur DeVonta Smith pour forcer un field goal au troisième quart-temps.

« Je pense que lorsque vous êtes dans des moments importants et des matchs importants, vous vous attendez à ce que ces joueurs fassent des actions », a déclaré Bates. « Vous comptez sur ces joueurs pour se lever et mener. Je sais que nous parlons d’argent, mais tout cela n’a pas autant d’importance. Il s’agit d’avoir les bons joueurs ici, des gars qui peuvent changer le jeu. »

ALLER PLUS LOIN Classement NFL semaine 3 : Cowboys et Ravens en difficulté ? Les Saints et les Vikings sont-ils vraiment là ?

Et changer suffisamment le jeu équivaut à gagner de l’argent, n’est-ce pas ?

« Je suppose qu’on peut dire ça », dit Bates avec un sourire, « c’est sûr. »

Bates a également mené les Falcons avec 12 plaqués.

« Le fait que Jessie ait fait ces actions était très important », a déclaré l’entraîneur Raheem Morris. « C’est la raison pour laquelle il est ici. C’est la raison pour laquelle nos dirigeants ont investi tout cet argent dans ce que nous avons en cours, en défense et en attaque. »

Cousins ​​a différé la question de l’argent avec la même nonchalance avec laquelle il a semblé diriger le dernier drive, sur lequel il a réussi 5 passes sur 6 pour 70 yards.

« Ce n’est pas comme ça que je pense », a-t-il déclaré. « J’essaie juste de jouer au football avec mes coéquipiers et de repartir d’ici avec une victoire. Il est très important de trouver des moyens de gagner. C’est comme ça que vous réalisez une grande saison, lorsque vous avez ces matchs qui peuvent tourner dans les deux sens, vous trouvez un moyen de faire en sorte que cela se produise en votre faveur. C’est comme ça que fonctionne cette ligue, donc quand vous parvenez à trouver ces centimètres, cela peut vraiment changer le cours de la saison. »

La passe de Cousins ​​à Londres a été le premier touchdown gagnant d’Atlanta avec moins de deux minutes de jeu depuis 2016, selon ESPN Stats & Info, et c’était le dernier des six changements de tête du match. Avec 1:56 à jouer, les Falcons avaient 0,7 % de chances de gagner, selon Next Gen Stats. Il s’agissait du septième retour le plus improbable depuis que Next Gen Stats a commencé à suivre la probabilité de victoire en 2016.

« Kirk a reçu beaucoup de critiques tout au long de la semaine. « Kirk ne peut pas bouger. Kirk ne peut pas faire ça », a déclaré Bates. « Et puis, il faut voir son sang-froid, ce n’était pas son premier drive de deux minutes et voir à quel point il était précis… Les leaders de cette équipe, quand il est temps de faire un jeu, c’est sur eux que nous nous appuyons, et je suis heureux que nous l’ayons eu. »

Cousins ​​a terminé 20 sur 29 pour 241 yards, deux touchdowns et aucune interception et a amélioré son record lors des départs du « Monday Night Football » à 4-10.

« J’essaie simplement de jouer au football du mieux que je peux, que ce soit le dimanche midi ou un match en soirée, quel que soit le jour de la semaine », a déclaré le quarterback. « J’essaie simplement de jouer de mon mieux et de laisser les choses aller à partir de là. »

ALLER PLUS LOIN La défense des Eagles s’effondre dans un effondrement désastreux : « Ce match fait mal. Et il le faut »

Darnell Mooney a mené les Falcons avec trois réceptions pour 88 yards, dont deux réceptions consécutives pour 47 yards sur le dernier drive et une réception de 41 touchdowns au troisième quart-temps. London a réalisé six réceptions pour 54 yards et a poussé un grand soupir de soulagement après que Younghoe Koo ait réussi un point supplémentaire de 47 yards qui était nécessaire parce que London a été signalé pour conduite antisportive après son score égalisateur.

« Dieu merci, Koo est un buteur incroyable », a déclaré London. « Il a scellé l’affaire. C’est tout ce à quoi je pensais après le lancer du drapeau. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me montrer aussi éclatant. Je ne peux pas mettre mon équipe en danger, mais Koo est entré et nous a sauvés. »

Matt Ryan réagit à la #Faucons Touchdown gagnant sur le casting de Manning : pic.twitter.com/TXyM1Dyrk7 — Bryce Lewis (@Bryce_Lewis86) 17 septembre 2024

Atlanta a couru pour 152 yards, mené par les 14 courses de Bijan Robinson pour 97 yards.

« Je pense que (le coordinateur offensif Zac Robinson) a fait un travail phénoménal en s’engageant dans le jeu au sol », a déclaré Cousins. « J’en suis satisfait et je pense que cela nous a donné une chance de gagner à l’extérieur. »

Les Falcons ont célébré leur victoire dans les vestiaires avec enthousiasme. Le propriétaire de l’équipe, Arthur Blank, est sorti avec sa veste de costume trempée d’eau qui giclait tout autour. Plusieurs joueurs d’Atlanta répétaient avec enthousiasme le chant de Cousins ​​« Tu aimes ça ?! ». Et Morris est arrivé à la séance d’interview d’après-match avec un ballon de match sous le bras.

Atlanta, comment te sens-tu ce matin ? pic.twitter.com/uC0o3H9MJC – JosinaAnderson (@JosinaAnderson) 17 septembre 2024

Mais c’est jusqu’où l’entraîneur est prêt à laisser aller la célébration.

« Je suis assez stable », a déclaré Morris. « Je ne suis pas venu ici pour battre les Eagles de Philadelphie. J’ai été amené ici pour nous mettre en position de remporter des championnats et c’est ce que nous allons faire. On ne peut pas se laisser emporter par les montagnes russes émotionnelles. Ils sont tous pareils. Nous allons nous lancer la semaine prochaine et suivre notre processus et nous y retournerons immédiatement. »

ALLER PLUS LOIN Rapport sur les actions QB, semaine 3 : Kyler Murray entre dans le top 10 ; Sam Darnold trop bas ?

La semaine prochaine, les champions en titre du Super Bowl, les Kansas City Chiefs, recevront le « Sunday Night Football » au Mercedes-Benz Stadium.

Cousins ​​n’a évoqué qu’un seul moment particulier du week-end. Il a vu l’ancien quarterback des Eagles, Nick Foles, dimanche soir à l’hôtel de l’équipe et à nouveau pour le tirage au sort, où Foles était le capitaine honoraire de Philadelphie. Cousins ​​et Foles sont arrivés à Michigan State en tant qu’étudiants de première année dans la classe de recrutement de 2007.

« À Michigan State, on s’inquiétait de la façon dont cela allait se passer pour nous deux », a déclaré Cousins, « et je m’en suis souvenu en le voyant honoré ce soir, alors je lui ai dit lors du tirage au sort : « Cela a fonctionné pour nous deux. »

(Photo : Eric Hartline / Imagn Images)