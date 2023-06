La superbe Oti Mabuse veut plus de femmes rondes à la télévision

Le juge de DANCING on Ice, Oti Mabuse, fait monter la température avec ce combo de lingerie.

L’ancienne star de Strictly Come Dancing est mannequin pour la marque Bravissimo – et a déclaré qu’elle voulait contrer la tendance des femmes minces à la télévision.

Oti Mabuse dit qu'elle est racontable pour les téléspectateurs en raison de sa silhouette sinueuse

Oti veut contrer la tendance des femmes minces à la télévision

Elle a déclaré: « Je ne serai jamais de taille zéro.

« Je pense que j’étais accessible à beaucoup de femmes parce que toutes les filles de Strictly sont vraiment petites.

« Quand je ne dansais plus, vous pouviez me voir m’asseoir et vous disiez : ‘Oh, elle a des seins. Oh, elle est sinueuse.

Oti a quitté Strictly, où sa sœur Motsi est juge, l’année dernière après sept ans de danse professionnelle.

Elle est la deuxième seule professionnelle à avoir même remporté deux fois le spectacle de danse de la BBC.

On estime qu’Oti a encaissé 1,5 million de livres sterling grâce à son travail à la télévision, aux médias et à la publicité au cours de la dernière année.

Et elle a ajouté 500 000 £ supplémentaires à cela en vendant des cours de danse aux fans.