L’univers englobe de nombreuses merveilles cosmiques stupéfiantes. Et Hubble de la NASA capture de telles merveilles et nous laisse presque étourdi. Pour marquer l’occasion de la Fête des Mères, l’agence a partagé l’image d’une région scintillante de l’Univers, 30 Doradus, le site qui produit des étoiles. L’image partagée sur Instagram est devenue virale, laissant les internautes émerveillés. L’image a acquis plus de 1 lakh aime et compte toujours. En publiant l’image sur le pseudo officiel Instagram Nasahubble, l’agence a souhaité la fête des mères et l’a décrite comme la région scintillante de la naissance des étoiles qui a «élevé» des millions de jeunes stars.

Le site appelé 30 Doradus est le plus grand site visible de formation d’étoiles dans une galaxie voisine. Il est à 170 000 années-lumière de la Terre, situé au cœur de la nébuleuse de la Tarentule. La région fait partie du Grand Nuage de Magellan, une petite galaxie satellite de notre Voie Lactée. La région de formation d’étoiles la plus brillante abrite les étoiles les plus massives jamais vues.

Selon la NASA, il n’y a pas de région de formation d’étoiles connue aussi grande ou aussi prolifique que 30 Doradus à l’intérieur de la Voie lactée. Le site produit des étoiles à un rythme effréné sur des millions d’années. L’amas comprend des étoiles d’âges variés, âgées d’environ 2 millions à 25 millions d’années.

Hubble de la NASA révèle de nombreuses merveilles cosmiques sur les réseaux sociaux. Récemment, l’agence a publié une photo d’un autre amas d’étoiles appelé NGC 2040. Décrivant l’image, l’agence a écrit que ces jeunes étoiles dérivent ensemble dans l’espace. L’amas lâche est situé à 160000 années-lumière dans la constellation de Dorado et contient des étoiles de masse élevée qui vivent des vies brillantes mais courtes.

Semblable à 30 Doradus, NGC 2040 est également l’un des plus grands sites de formations d’étoiles et fait partie du Grand Nuage de Magellan. C’est un amas d’étoiles ouvert composé principalement de jeunes étoiles.

