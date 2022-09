Erling HaalandL’impressionnante frappe de Manchester City a complété la victoire 2-1 de Manchester City contre son ancien club, le Borussia Dortmund, en Ligue des champions mercredi.

Le club de Bundesliga est allé de l’avant grâce au milieu de terrain anglais Jude Bellingham mais City a égalisé grâce à Pierres John et la finition acrobatique de Haaland l’a remporté tardivement.

Le résultat voit les hommes de Pep Guardiola en tête du groupe G après des victoires consécutives avec six points. Dortmund suit avec trois points, avec le FC Copenhague et Séville chacun sur un point.

Réaction rapide

1. L’acte incroyable de Haaland complète le retour de City

Qui d’autre qu’Erling Haaland pour apparaître avec un vainqueur tardif alors que Manchester City ripostait d’un but pour battre l’ancien club du Borussia Dortmund?

L’attaquant norvégien a marqué son 13e but en huit matchs depuis son arrivée au stade Etihad de Dortmund cet été et cela aurait pu être le meilleur du lot.

City, lent en première mi-temps, semblait prêt à perdre des points après que la tête experte de Jude Bellingham eut mis les visiteurs 1-0 seulement pour que John Stone marque avec une fusée de 20 mètres pour porter le score à 1-1. Dortmund avait, jusqu’à la 84e minute, fait du bon travail en limitant son ancien attaquant à quelques demi-occasions jusqu’à ce que Joao Cancelo se plie dans un centre de la gauche et que Haaland ait acrobatiquement tendu une jambe au poteau arrière pour frapper le ballon passé. Alexandre Meyer.

Meyer a presque semblé surpris que Haaland ait réussi à ramener le ballon dans le filet et son sourire a ensuite tout dit à quel point il était heureux de l’arrivée. La discussion déjà cette saison a été de savoir si Haaland peut faire la différence pour Man City en Ligue des champions cette saison et, avec un moment de brillance, il était contre Dortmund.

2. Le lent démarrage de Grealish dans l’année 2 se poursuit

Après une année passée à vivre à Man City, c’était censé être la saison où Jack Greish a montré pourquoi le club était si désireux de dépenser 100 millions de livres sterling pour le faire venir d’Aston Villa, mais sa campagne démarre lentement.

Il n’a pas été aidé par une blessure qui l’a vu manquer des matchs contre Newcastle United, Crystal Palace et Nottingham Forest mais a donné un départ contre Dortmund, il a eu du mal à saisir sa chance. Il n’était pas le seul à avoir une première mi-temps en dessous de la normale car Man City n’a pas réussi à créer une chance significative au cours des 45 premières minutes, mais quand est venu le temps pour Pep Guardiola d’apporter des changements avant qu’une heure ne soit comptée, Grealish était l’un des trois. sacrifié aux côtés Riyad Mahrez et Ilkay Gündogan.

L’une des raisons pour lesquelles la ville était ouverte à la location Rahim Sterling partir en été était une croyance que cette saison verrait Grealish commencer à reproduire sa forme à Villa. Ce n’est qu’en septembre et il reste encore un long chemin à parcourir, mais Grealish aurait espéré plus de ses premiers matchs de la nouvelle saison.

3. Bellingham montre pourquoi il sera sur le radar de transfert

Jude Bellingham a esquivé la question inévitable de revenir un jour jouer en Angleterre alors qu’il était en poste dans les médias au stade Etihad mardi soir, mais on s’attend à ce que cela se produise finalement. Le joueur de 19 ans, qui a marqué d’une tête de braconnier de Marco Reus‘ volée dans la surface, était tellement assuré dans le milieu de terrain à trois de Dortmund qu’il aura presque certainement attiré l’attention de Pep Guardiola – et il y a eu des suggestions qu’il est déjà sur le radar de City avec le directeur du football Txiki Begiristain qui lorgne les renforts du milieu de terrain avant l’été prochain.

Manchester United et Liverpool seraient également intéressés par la signature de Bellingham, mais City se soutiendrait pour décrocher l’un des meilleurs jeunes joueurs d’Europe – tout comme Haaland. City a considéré l’arrivée de Haaland – face à la concurrence de chacun des meilleurs clubs européens – comme un moment décisif pour leur recrutement et pense qu’ils ont montré que l’Etihad était l’endroit où les joueurs peuvent à la fois gagner des trophées et s’améliorer, notamment sous Guardiola. Vous pouvez déjà sentir City travailler sur son terrain.

Notes des joueurs

Manchester City: Ederson 6, John Stones 7, João Cancelo 7, Nathan Aké 6, Akanji 6, Rodri 6, Ilkay Gundogan 6, Kevin de Bruyne 6, Jack Grealish 5, Riyad Mahrez 5, Erling Haaland 7.

Sous-titres : Bernardo Silva 6, Phil Foden 7, Julien Alvarez 7, Kalvin Phillips 6.

Borussia Dortmund : Alexandre Meyer 6, Thomas Meunier sept, Raphaël Guerreiro 6, Niklas Sule sept, Tapis Hummels sept, Emre peut 6, Salih Ozcan 7, Jude Bellingham 7, Marco Reus 7, Giovanni Reina 6, Antoine Modeste 6.

Sous-titres : Nico Schlotterbeck 6, Donyell Malen 6, Youssoufa Moukoko 6, Karim Adeyemi 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Erling Haaland, Manchester City.

Il est dans l’équipe pour marquer des buts cruciaux et celui-ci était important. C’était une excellente finition d’un joueur dans une forme incroyable.

PIRE: Riyad Mahrez, Manchester City.

City n’a pas cadré en première mi-temps et il n’est pas surprenant que Mahrez ait été l’un des joueurs accrochés par Guardiola après 58 minutes.

Faits saillants et moments marquants

Le but de Haland – assez remarquable.

Une répartition image par image de l’objectif.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous avons marqué deux buts magnifiques aujourd’hui – le mien était un peu meilleur, honnêtement. C’était une belle croix de Cancelo.” – Erling Haaland comparant son but à celui de son coéquipier John Stones.

“Oui je le savais [would be him] pour être honnête. Peu de gens savent comment l’arrêter. Nous avons fait du très bon travail ce soir, puis il a fait ce qu’il fait, malheureusement pour nous”, – Jude Bellingham, sur l’ancien coéquipier de Dortmund Haaland.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Erling Haaland a marqué lors de 6 de ses 7 derniers matchs à domicile en Ligue des champions. La seule attente ? Un match à domicile avec Dortmund contre Manchester City le 14 avril 2021. Et ses 26 buts dans la compétition sont désormais plus que les notables Robin van Persie et Hernan Crespo (25 chacun).

– Manchester City mène maintenant une séquence de 20 matchs sans défaite à l’Etihad en Ligue des champions. Impressionant? Toujours loin des 38 de Barcelone, qui est la plus longue séquence sans défaite à domicile de la compétition.

Suivant

Manchester City: Une visite aux Wolverhampton Wanderers samedi avant la trêve internationale. Une fois de retour, deux matches à domicile au programme – le derby contre Manchester United le 2 octobre, puis un retour en phase de groupes de la Ligue des champions contre le FC Copenhague le 5 octobre.

Dans le même ordre d’idées, la Premier League a reporté le match du 19 octobre de City contre Arsenal afin que les Gunners puissent organiser un match de Ligue Europa réorganisé contre le PSV Eindhoven. Arsenal risquait de perdre les points après que le match initial contre le PSV – qui devait se jouer jeudi – n’ait pas pu se dérouler en raison de problèmes de police à Londres liés aux événements dans la capitale après la mort de la reine Elizabeth II.

Borussia Dortmund : C’est le retour du Revierderby avec les rivaux nouvellement promus Schalke 04 en visite samedi. Après la pause internationale, c’est un voyage au FC Cologne le 1er octobre, puis à Séville le 5 octobre pour un match de phase de groupes de la Ligue des champions.