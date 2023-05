La superbe fille de Love Island, Molly Marsh, a la célèbre maman star de Coronation Street

La débutante de LOVE Island, Molly Marsh, a une maman célèbre qui a joué dans le feuilleton ITV Coronation Street.

Molly, du Yorkshire, a même suivi les traces de sa mère dans le monde du théâtre.

L’étourdissante de Love Island, Molly Marsh, espère trouver « la bonne » à Majorque[/caption]

Le joueur de 21 ans est un interprète de théâtre musical et créateur de médias sociaux de Doncaster qui apparaît sur Love Island 2023.

Parlant de participer à l’émission, elle a déclaré à ITV: « Je pense que c’est le moment idéal et le moyen idéal pour trouver quelqu’un. »

Elle est la fille de Janet Marsh, qui a honoré les célèbres pavés à plusieurs reprises.

Au fil des ans, Janet est apparue sur Corrie dans trois rôles, tous au sein de la profession médicale.

Elle a joué pour la première fois dans le feuilleton en 2005 en tant qu’infirmière et a ensuite joué le rôle de réceptionniste à la clinique Scott-Roe en mars 2008.

La dernière fois que Janet est apparue sur Corrie, c’était en 2009 dans le rôle d’une infirmière de l’UIT.

Janet est également connue pour son travail télévisé sur Where The Heart Is, Bodies, In The Dark, Love, Lies and Records, Still Open All Hours et le court métrage Cerulean.

The Sun a révélé que la nouvelle série de Love Island commencera le lundi 5 juin avec un tout nouveau groupe de célibataires sexy prêts à concourir pour le prix de 50 000 £.

Plusieurs membres de la distribution, dont l’esthéticienne Ruchee Gurung, 24 ans, le mannequin français Mehdi Edno, 26 ans, et le propriétaire de la clinique de beauté Jess Harding ont déjà été révélés par The Sun.

Cette fois-ci, une tournure de choc donnera aux téléspectateurs le pouvoir de faire correspondre les couples du premier épisode.

S’exprimant aujourd’hui sur Good Morning Britain, Maya Jama a déclaré: «Une très grande surprise est que le public a tout le pouvoir.

« Pour le premier épisode, vous allez décider qui s’associe. Vous votez et ensuite nous écoutons.

« C’est une grande décision à prendre, dès que vous les voyez. »

ITV dévoile les stars tout au long de ce lundi férié – avec la programmation comprenant un plombier hunky, un footballeur semi-professionnel et une esthéticienne.

Le vote s’ouvre ensuite le jeudi matin à 8h et vous pouvez voter gratuitement via l’application Love Island.

Vous n’avez que jusqu’à vendredi soir 21h pour donner votre avis.