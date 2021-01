La superbe course de la Coupe Carabao de Man City se poursuit alors que Man Utd retombe en demi-finale

Pour Manchester United, l’attente d’une première finale et d’un trophée sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer se poursuit.

Pour les vainqueurs en série de Manchester City, c’est comme d’habitude, après que l’équipe de Pep Guardiola soit restée sur la bonne voie pour une quatrième victoire consécutive en Coupe Carabao.

La défaite ici a fait quatre sorties consécutives en demi-finale pour United sous Solskjaer, les presque hommes incapables de faire le prochain pas vers un premier trophée depuis le triomphe de la Ligue Europa en 2017 sous Jose Mourinho.

Mourinho sera en finale avec Tottenham, qui affrontera City à Wembley le 25 avril, mais son ancien club United a encore une fois manqué, ce qui est devenu un thème récurrent sous Solskjaer.

United était abject ici, manquant de conviction ou de créativité dans le dernier tiers, incapable de compter sur le talisman Bruno Fernandes, qui a passé une rare nuit de repos, pour venir à leur secours.

Les grands joueurs de Solskjaer – Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba et Fernandes – n’ont pas réussi à livrer quand cela comptait, tandis que le skipper Harry Maguire était coupable du premier but de City.

Dans John Stones, City avait le joueur hors pair du jeu, un joueur dont la carrière dans City semblait terminée, mais qui s’est réinventé cette saison et est sûrement à l’aube d’un rappel de l’Angleterre.

Stones a défendu avec sang-froid et intelligence, et a même réussi à figurer sur la feuille de match à l’autre bout, mettant City sur le chemin de la victoire avec son but de 50 minutes, son premier depuis 2017.