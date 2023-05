La «super réserve» du Dorset recrée un ancien habitat de savane pour stimuler la biodiversité

Les puissants aurochs ont disparu, tout comme les chevaux tarpan et les sangliers, mais des substituts modernes ont été rédigés pour recréer une grande «savane» ouverte sur les landes du Dorset.

Au lieu des aurochs, considérés comme l’ancêtre sauvage du bétail domestique, 200 bovins rouges du Devon se trouvent dans les Purbeck Heaths, tandis que les poneys Exmoor remplacent les chevaux tarpan et les cochons Mangalitsa à poil bouclé font le genre d’enracinement autour de ces sangliers. utilisé pour exceller ici.

L’idée du projet est de créer davantage d’habitats où des espèces précieuses telles que le lézard des sables, la demoiselle du sud et la cicindèle des bruyères peuvent prospérer.

Deux poneys Exmoor à Purbeck Heaths. Photographie: Images du National Trust

Cela survient trois ans après la création de la première « réserve naturelle super nationale » du Royaume-Uni dans le Dorset, rassemblant 3 400 hectares (8 400 acres) d’habitat prioritaire. Au sein de la super réserve, 1 370 hectares de « savane » ouverte pour les animaux en liberté, comme il y a des milliers d’années, sont en cours de développement avec le bétail, les poneys et les cochons errant librement pour paître aux côtés des cerfs pour aider à façonner un monde plus diversifié. paysage avec des habitats plus riches.

David Brown, écologiste principal du National Trust pour Purbeck, a déclaré : « Sur de vastes étendues de prairies ouvertes et de landes, ces brouteurs domestiques imitent maintenant leurs ancêtres sauvages, qui auraient façonné les habitats dans le passé.

« Nous ne pouvons pas ramener d’aurochs, mais nous pouvons utiliser nos 200 bovins rouges Devon pour paître et nous comporter de manière équivalente. De même, les poneys Exmoor imitent les actions des chevaux tarpan éteints, et les cochons Mangalitsa excentriques et bouclés s’enracinent comme des sangliers.

Cochon Mangalitsa. Photographie : Terry Bagley/National Trust Images

« Nous découvrons également qu’en les laissant le plus possible vaquer à leurs occupations, nos animaux de pâturage explorent de nouveaux habitats et découvrent différents types de végétation à manger – tout cela contribue à créer un écosystème plus dynamique et complexe. »

Les grands herbivores peuvent jouer un rôle crucial en aidant les plantes et les espèces d’insectes moins mobiles à se déplacer dans le paysage, transportant des graines et des larves sur leur fourrure et leurs sabots, ou dans leurs excréments.

En permettant aux bovins, aux poneys et aux cochons de se promener dans ce paysage, ils aident des espèces rares et menacées telles que les guêpes maçonnes de Purbeck et les abeilles des bruyères à se disperser et à renforcer leurs populations.

Bovins du Devon rouge. Photographie: Images du National Trust

Brown a déclaré: «Pâturant à leur manière, ces animaux forment lentement des habitats diversifiés et respectueux de la faune. Les bovins sont des mangeurs désordonnés, laissant des touffes désordonnées parfaites pour les insectes; les cochons retournent le sol et aident les lézards des sables à creuser ; et les poneys grignotent étroitement jusqu’au sol, créant des pelouses de prairie pleines de fleurs spécialisées telles que le bec de cigogne et les champignons waxcap.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Terre à terre Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires les plus importantes de la planète. Recevez toute l’actualité environnementale de la semaine – le bon, le mauvais et l’essentiel « , »newsletterId »: »green-light », »successDescription »: »Nous vous enverrons terre à terre chaque semaine. »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Ces prairies peuvent également être très importantes pour les insectes pollinisateurs, y compris les rares abeilles minières. C’est le mélange parfait d’habitats dans lesquels la biodiversité peut prospérer, et un paysage formidable pour que les gens puissent également se déplacer librement.

Heath cicindèle à la super réserve. Photographie : Terry Bagley/National Trust Images

Il y a eu des conséquences inattendues. Peter Robertson, le responsable principal du site de la RSPB, a déclaré : « Ce qui est surprenant, c’est la façon dont ils ont créé de nouveaux étangs en se vautrant dans des zones gorgées d’eau et ont ouvert des zones de marais salés en cherchant des coquillages. »

Le Super réserve de Purbeck Heathsqui doit être la base de Springwatch de BBC Two à partir de lundi, est une mosaïque de landes humides et sèches de plaine, de tourbières de vallée, de prairies acides et de bois, ainsi que de dunes de sable côtières, de lacs et de marais salants.

Déjà l’un des endroits les plus riches en biodiversité du Royaume-Uni, il abrite des milliers d’espèces d’animaux sauvages, dont les six reptiles indigènes – la vipère, la couleuvre à collier, le ver lent, le lézard des sables, le serpent lisse et le lézard vivipare.