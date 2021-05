La super lune de sang peut être vue le 26 mai aux États-Unis

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre est entre la pleine lune et le soleil.

Les habitants de l’ouest des États-Unis auront la meilleure vue sur l’éclipse.

Une super lune signifie que la lune semble un peu plus grande que d’habitude car elle est un peu plus proche de la Terre que d’habitude.

C’est le spectacle du ciel de l’année.

Mercredi prochain, le 26 mai, une «supermoon» complète éclairera le ciel nocturne des États-Unis. Dans le même temps, une éclipse lunaire totale sera visible à travers l’ouest des États-Unis pendant les heures précédant l’aube.

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre est entre la pleine lune et le soleil. L’ombre de la Terre recouvre la lune, qui a souvent une couleur rouge, d’où le surnom de lune « de sang ».

Bien qu’il soit complètement à l’ombre de la Terre, un peu de soleil rougeâtre atteint toujours la lune.

Vous n’avez pas besoin de lunettes ou de gadgets spéciaux pour le voir, contrairement à une éclipse solaire, alors n’hésitez pas à regarder directement la lune. Des jumelles ou un télescope amélioreront la vue.

Les habitants de l’ouest des États-Unis auront la meilleure vue sur l’éclipse, tandis que ceux du centre des États-Unis verront une éclipse lunaire partielle juste avant que la lune ne se couche sous l’horizon. Malheureusement, les gens qui vivent le long de la côte Est ne verront rien de ce qui est lié à l’éclipse, a déclaré Old Farmer’s Almanac.

Les Hawaïens auront une vue magnifique avec l’éclipse se déroulant haut dans leur ciel au milieu de la nuit, a déclaré l’Almanach.

Et que signifie une super lune?

Cela signifie simplement que la lune a l’air un peu plus grande que d’habitude car elle est un peu plus proche de la Terre que d’habitude.

« Parce que l’orbite de la lune n’est pas un cercle parfait, la lune est parfois plus proche de la Terre qu’à d’autres moments de son orbite », selon la NASA.

En moyenne, les supermoons semblent environ 7% plus grandes et environ 15% plus lumineuses qu’une pleine lune typique.

C’est aussi la deuxième et dernière super lune de 2021.

Mis à part les noms de sang et de super lune, c’est aussi la lune des fleurs, un nom donné à la pleine lune de mai parce que « les fleurs jaillissent en Amérique du Nord en abondance ce mois-ci », a déclaré le Old Farmer’s Almanac.

Les autres noms de la pleine lune de mai incluent la lune de plantation de maïs et la lune de lait, a déclaré la NASA.