La super lune 2024 de Hunter’s Moon offre un spectacle épouvantablement bon pour les observateurs du ciel du monde entier (photos)

La pleine lune la plus grande et la plus brillante de 2024 a illuminé le ciel de la Terre jeudi 17 octobre, avec des observateurs du ciel du monde entier présents pour capturer le visage lunaire dans toute sa splendeur.

La « super lune » de ce chasseur avait peut-être lieu plus d’une semaine en avance pour Halloween, mais cela n’allait pas l’empêcher de dégager des vibrations vraiment effrayantes.

Mais ne vous inquiétez pas si Halloween n’est pas votre scène. Les images lunaires suivantes capturent la Lune sous plusieurs de ses aspects lors de l’événement de super lune.

Les superlunes se produisent parce que l’orbite de la Lune n’est pas un cercle parfait autour de la Terre, mais plutôt un ovale ou une ellipse. Cela signifie que parfois notre compagnon lunaire est plus proche de la Terre, atteignant son point le plus proche de nous dans ce qu’on appelle le périgée. D’autres fois, il se situe plus loin, lors de ce que l’on appelle son apogée. Lorsque la lune est proche du périgée pendant une pleine lune, c’est une super lune.

Jeudi, alors que la pleine lune se levait, la lune est arrivée à son point le plus proche de la Terre, à seulement 221 938 milles (357 174 km). Il y a eu deux super lunes en 2024 jusqu’à présent, en août et septembre, et il y en aura une autre en novembre, mais la super lune de Hunter d’octobre sera la plus grande et la plus brillante de 2024. C’est parce qu’il s’agit de l’occurrence d’un périgée la plus proche d’une pleine lune. .

Dans l’image suivante, la super lune du chasseur est vue à travers les branches d’un arbre à Gaiberg près de Heidelberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne, par Daniel Roland.

Des branches d’arbre sont photographiées devant ce qu’on appelle la Super Lune dans le ciel nocturne de Gaiberg, près de Heidelberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne, le 17 octobre 2024. (Crédit image : Getty Images/DANIEL ROLAND/AFP)

La super lune du Chasseur était convenablement imposante et semblable à Kaiju, comme on l’a vu à Toronto, Ontario au Canada, telle qu’elle a été photographiée par Mert Alper Dervis. Regardez attentivement et vous verrez un hélicoptère traverser la face lunaire jaune vif, mettant en évidence sa manifestation de la taille d’un monstre.

Un hélicoptère survole devant la pleine lune à Toronto, en Ontario, le 17 octobre 2024. (Crédit image : Getty Images/Alper Dervis/Anadolu)

L’image suivante, prise à Manhattan par Selcuk Acar, montre la lune jaune et brillante de Hunter se couchant à côté du célèbre Chrysler Building de New York, à peine visible dans le ciel sombre.

Pleine lune de Hunter en octobre 2024, à côté du Chrysler Building de New York. (Crédit image : Getty Images/Selcuk Acar/Anadolu)

Également prise à New York, cette image de la super lune capturée par Gary Hershorn la montre dans un style vraiment imposant, encadrée derrière la plate-forme d’observation extérieure Edge NYC à Hudson Yards.

La super lune du chasseur d’octobre à côté de la terrasse d’observation extérieure EdgeNYC à Hudson Yards. (Crédit image : Getty Images/Gary Hershorn)

Josh Dinner de Space.com a capturé la pleine lune au-dessus de Bloomington, dans l’Indiana, le 18 octobre 2024, juste après le lever du soleil, alors que la lune se couchait derrière le palais de justice du comté de Monroe.

La pleine lune à Bloomington, Indiana, le 18 octobre 2024. (Crédit image : Josh Dinner/Futur)

Lecteur Space.com Robbie Pesiwarissa J’ai pris cette photo d’un kookaburra riant, un oiseau originaire de l’est de l’Australie continentale. « Ce mignon Kookaburra reposait sur une branche d’arbre avec la magnifique Hunter Supermoon qui brillait en arrière-plan », a écrit Pesiwarissa.

La Super Lune du chasseur au-dessus d’un kookaburra riant dans l’est de l’Australie. (Crédit image : Robbie Pesiwarissa)

Le photographe Joshua Mellin a partagé avec lui une image de la super lune culminant à travers les bâtiments de Chicago. Flux X (anciennement Twitter). La photo de la lune teintée de citron a été prise vendredi matin.

Le photographe Andrew McCarthy a capturé une image incroyablement détaillée de la super lune du Hunter. Il a partagé la photo sur son X flux, écrit : « Si vous regardez l’horizon au coucher du soleil ce soir, vous verrez la Super Lune du Chasseur se lever. La pleine lune est au périgée, ce qui signifie qu’elle est plus proche de la Terre que d’habitude et qu’elle apparaîtra plus brillante et plus grande dans le ciel. C’est un photo que j’en ai prise ce matin ! »

Le fonctionnaire Flux X de Stonehenge a partagé une image incroyable de la lune alors qu’elle tombait sous le monument de la plaine de Salisbury dans le Wiltshire, en Angleterre, vendredi matin. Nick Bull a pris l’image, qui montre la lune énorme et orange comme une citrouille attendant d’être sculptée.

Une vidéo capturée par le DJ de la radio Jimmy Stafford à Donegal, en République d’Irlande, montre également la super lune adoptant l’esprit d’Halloween, cette fois enveloppée d’un brouillard inquiétant. La vidéo a été publiée sur Stafford’s Flux X.

Dans un cliché qui mettrait un classique Film d’horreur du marteau à la honte, Zhang Zhenqi a surpris la super lune du Chasseur illuminant de manière effrayante le château de Jiangzi Zongshan à Shigatse, dans la région autonome de Xizang en Chine.

Pas question que votre chauffeur de cheval et de carrosse vous emmène jusqu’aux portes du château !

La Lune du chasseur se lève dans le ciel au-dessus du château de Jiangzi Zongshan le 17 octobre 2024 à Shigatse, dans la région autonome de Xizang en Chine, photographiée par Zhang Zhenqi. (Crédit image : Getty Images/Zhang Zhenqi/VCG)

Dans le même esprit, mais cette fois un peu plus près de la Transylvanie, où se trouve le château de Dracula et le tristement célèbre comte du même nom, Pradeep Dambarage a capturé cette image effrayante de la super lune au-dessus de Linkoping, en Suède.

On pourrait presque entendre les villageois clouer frénétiquement des bulbes d’ail sur leurs portes et fenêtres !

La Super Lune du Chasseur est visible dans le ciel de Linkoping, en Suède, le 17 octobre 2024. (Crédit image : Getty Images/Pradeep Dambarage/NurPhoto)

Si toutes ces images lunaires effrayantes sont un peu exagérées, rendons visite aux lumières vives de Suzhou, dans la province chinoise du Jiangsu, dans cette image nette et colorée prise par Guan Yunan.

Une image de la super lune de Hunter d’octobre 2024 au-dessus des lumières vives de la ville de Suzhou, dans la province chinoise du Jiangsu. (Crédit image : Getty Images/Guan Yunan)

Cette image de la super lune se profilant derrière une grande roue à Foshan, dans la province chinoise du Guangdong, ajoute un peu plus de plaisir aux débats. La lune couleur maïs rouge-orange a été photographiée par Wang Qingwu.

La Lune du chasseur se lève dans le ciel au-dessus d’une grande roue le 17 octobre 2024 à Foshan, dans la province chinoise du Guangdong. (Crédit image : Getty Images/Wang Qingwu/VCG)

Le plaisir était également au programme pour Emin Menguarslan qui a capturé cette image de la super lune du chasseur au-dessus d’un parc d’attractions du Kultupark dans le district de Konak à Izmir, en Turquie.

La super lune d’octobre s’élève au-dessus du parc d’attractions du Kultupark dans le district de Konak à Izmir, en Turquie, le 17 octobre 2024. (Crédit image : Getty Images/Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu)

À Rio de Janeiro, au Brésil, la super lune est apparue au-dessus du stade Maracana alors que Flamengo affrontait Fluminense lors de la compétition de football Brasileirao 2024. Pendant que les autres spectateurs se concentraient sur l’action, qui s’est terminée 0-2 contre Fluminense, Ruano Carneiro avait un œil sur la lune en capturant cette image.

La super lune du chasseur s’arrête lors d’un match de football entre Lamengo et Fluminense dans le cadre du Brasileirao 2024 au stade Maracana le 17 octobre 2024 à Rio de Janeiro, Brésil (Crédit image : Getty Images/Ruano Carneiro)

La prochaine pleine lune, la lune du Castor, se lèvera le 15 novembre au coucher du soleil et aux alentours, avant de se coucher au lever du soleil le lendemain matin. Comme la lune du chasseur d’octobre, ce sera aussi une super lune.

Si ces images vous donnent envie de capturer vos propres images lunaires comme un vampire fraîchement transformé assoiffé d’une pinte de O-négatif, notre guide des meilleurs télescopes pour débutants peut vous aider à trouver ce dont vous avez besoin. Et si vous préférez quelque chose de plus portable, consultez notre guide des meilleures jumelles.

NDLR : Si vous prenez une superbe photo de la Super Lune de Full Hunter et que vous souhaitez la partager avec Space.com, envoyez des images et des commentaires à notre boîte de réception d’observation du ciel à l’adresse [email protected].