La Super League s’est effondrée avant qu’un ballon ne soit botté dans la compétition d’échappée européenne après avoir été abandonné par les six clubs anglais, laissant les participants espagnols et italiens bloqués.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City et Tottenham tout au long de la soirée de mardi ont abandonné la proposition de lancer une compétition en milieu de semaine en grande partie fermée au milieu d’une réaction croissante de leurs partisans et des avertissements du gouvernement britannique selon lesquels une législation pourrait être introduite pour la contrecarrer.

Le projet de Super League a été supervisé par le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui a également signé Barcelone et l’Atlético Madrid en Espagne, ainsi que la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan d’Italie. Le rival de la Ligue des champions dirigée par l’UEFA est devenu non viable sans les six clubs de la ligue la plus riche du monde.

La dernière organisation naissante de la Super League était provocante, accusant la «pression» appliquée pour forcer les clubs anglais à sortir et insistant sur le fait que la proposition était conforme à la loi et pouvait encore être relancée sous une forme ou une autre.

« Compte tenu des circonstances actuelles », a déclaré la Super League dans un communiqué, « nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football. . »

Les clubs anglais ont répondu aux appels du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, de continuer à faire partie de la Ligue des champions, qui a des critères de qualification basés sur la performance d’une équipe dans le championnat national.

« J’ai dit hier qu’il était admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur », a-t-il déclaré. «Mais ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l’ensemble du jeu européen. L’important maintenant est d’avancer, de reconstruire l’unité dont jouissait le jeu avant cela et d’avancer ensemble.

Alors qu’il devenait clair que Chelsea et City quittaient la Super League mardi soir, le capitaine de Liverpool Jordan Henderson et ses coéquipiers ont publié un message préconisant de rester dans les compétitions européennes ouvertes.

Liverpool, qui appartient au groupe d’investissement Boston Red Sox, a finalement publié une déclaration remerciant les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du club pour leurs «précieuses contributions» avant de prendre la décision de rester dans les structures existantes.

Le défenseur de Manchester United, Luke Shaw, s’est également opposé à son club en tweetant son soutien à la Ligue des champions existante quelques minutes avant le demi-tour de son club.

« Nous avons écouté attentivement la réaction de nos fans, du gouvernement britannique et d’autres parties prenantes clés », a déclaré le club appartenant à la famille américaine Glazer et coté à la Bourse de New York. «Nous restons déterminés à travailler avec d’autres membres de la communauté du football pour trouver des solutions durables aux défis à long terme auxquels le football est confronté.»

Tout comme les Glazers possèdent également les Buccaneers de Tampa Bay, Stan Kroenke a les Rams de Los Angeles de la NFL dans son portefeuille avec Arsenal. Ce sont les modèles fermés de sports américains qui étaient jugés si attrayants pour les propriétaires américains en offrant une certitude financière.

Mais ils ont été résistés par les fans des clubs anglais.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de causer une telle détresse, cependant, lorsque l’invitation à rejoindre la Super League est arrivée, tout en sachant qu’il n’y avait aucune garantie, nous ne voulions pas être laissés pour compte pour garantir la protection d’Arsenal et de son avenir », a déclaré le nord. A déclaré le club de Londres. «À la suite de votre écoute et de votre écoute de la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons. »

«Nous savons qu’il faudra du temps pour restaurer votre foi dans ce que nous essayons de réaliser ici à Arsenal, mais soyons clairs que la décision de faire partie de la Super League a été motivée par notre désir de protéger Arsenal, le club que vous aimez, et de soutenir le jeu que vous aimez grâce à une plus grande solidarité et une plus grande stabilité financière. »

Tottenham a également expliqué en détail pourquoi il s’était inscrit avant de reculer.

« Nous regrettons l’angoisse et le bouleversement causés par la proposition d’ESL », a déclaré le président Daniel Levy. «Nous avons estimé qu’il était important que notre club participe au développement d’une éventuelle nouvelle structure qui vise à mieux garantir le fair-play financier et la viabilité financière tout en apportant un soutien considérablement accru à la pyramide du football dans son ensemble.»

«Nous croyons que nous ne devrions jamais rester immobiles et que le sport devrait constamment revoir les compétitions et la gouvernance pour garantir que le jeu que nous aimons tous continue d’évoluer et d’exciter les fans du monde entier.»

Chelsea, qui appartient au milliardaire russe Roman Abramovich, a déclaré qu’elle n’avait rejoint le groupe de Super League que la semaine dernière.

« Nous avons maintenant eu le temps d’examiner la question à fond et avons décidé que notre participation continue à ces plans ne serait pas dans le meilleur intérêt du club, de nos supporters ou de la communauté du football au sens large », a déclaré Chelsea dans un communiqué quelques heures après son match. contre Brighton avait été retardé par des manifestations de fans devant son stade de Stamford Bridge.

La Premier League a menacé de sanctionner les six clubs rebelles et le Premier ministre Boris Johnson a envisagé d’introduire des lois pour les empêcher de former une nouvelle compétition européenne qu’il a qualifiée de «cartel».

Les divisions au sein des clubs de la Super League se sont également développées, le manager de Manchester City, Pep Guardiola, affirmant que la Super League nuirait à l’intégrité et aux valeurs du sport. Le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a également exprimé des inquiétudes concernant les actions des propriétaires de son club.

La Premier League avait menacé les six clubs d’expulsion s’ils tentaient de faire cavalier seul en Europe. Les 14 autres clubs se sont réunis mardi et ont «unanimement et vigoureusement» rejeté les plans de la Super League.

Le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que les propriétaires déconnectés «avaient complètement mal évalué la force des sentiments des fans, des joueurs et de tout le pays».

Le gouvernement envisage d’adopter la règle des 50 plus 1 de l’Allemagne qui donne aux fans la majorité des droits de vote, nominalement pour protéger les clubs d’être contrôlés par des investisseurs privés.

« Notre examen mené par les fans se produira toujours et je reste convaincu de la nécessité d’une réforme », a déclaré Dowden. «Nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus.»

Everton a dénoncé «l’arrogance absurde» des clubs de Super League. Les neuf titres d’Everton sont les quatrièmes les plus remportés par une équipe dans l’histoire de la première division anglaise, et le club du Merseyside était considéré comme faisant partie de l’élite du pays dans les années 1980 et au début des années 1990.

«Le contrecoup est compréhensible et mérité – et doit être écouté», a déclaré le conseil d’administration d’Everton dans un communiqué. « Cette arrogance absurde n’est voulue nulle part dans le football en dehors des clubs qui ont rédigé ce plan. »

Les clubs italiens ont refusé de commenter plus tôt, et les équipes espagnoles n’ont pas commenté mardi soir.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici