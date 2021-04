Ils disent que chaque nuage – aussi sombre, orageux et laid soit-il – porte une lueur d’espoir, et en termes de football espagnol, c’est peut-être ce que ressent le Sevilla FC en ce moment.

Il est difficile d’éviter de voir le projet de Super League européenne, qui a été introduit dimanche avec indulgence et au hasard dans un monde du football largement repoussé et en colère, comme le fruit de la cupidité et de l’irresponsabilité, consommé après en avoir bu un de trop lors d’une soirée.

Étant donné que ces gamins d’échappée n’ont pas jugé bon d’inviter Séville – les participants aux records du monde Guinness non seulement pour le plus grand nombre de victoires en Ligue Europa / Coupe UEFA (dont la dernière était l’été dernier), mais pour en remporter trois d’affilée – il aurait pu y avoir un ressentiment furieux dans la capitale andalouse – soit à la cupidité effrénée de tout cela, soit à la réalité d’être exclu de ce nouveau creux dans lequel Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid se sont fourrés avec enthousiasme. Au lieu de cela, ils peuvent réfléchir avec encore plus d’excitation à leur victoire impressionnante audacieuse, musclée et polyvalente au domicile de la Real Sociedad, lauréate de la Copa del Rey 2020.

Dimanche, Séville a trotté à la Reale Arena, a pris un coup de poing rapide au nez – administré par un ex-favori de leurs rangs, Carlos Fernandez, qui a marqué un joyau absolu d’un but quelques mois à peine après avoir déménagé de Séville à La Real – puis a réagi avec une rafale d’hameçons, de jabs et de faucheurs Mike Tyson. Leur courage l’a emporté cet après-midi, 2-1, et il aurait pu – même à la mi-temps – infliger une raclée de trois ou quatre buts à leurs rivaux basques.

Ce que la victoire a fait, à ce stade du début de l’après-midi alors que la puanteur désagréable de l’avidité dégagée n’avait pas encore dérivé à travers les plaines du football européen, était le titre le plus ferme de Séville depuis qu’ils étaient champions de la Liga en 1946. Quand le coup de sifflet final a soufflé, et les buts de Fernando et Youssef En-Nesyri avaient permis à l’équipe de Julien Lopetegui de remporter leur deuxième match le plus difficile, Séville était à un point derrière Barcelone, deux derrière Madrid et trois au sommet où se trouve Atleti.

Le fait que Madrid ait fait match nul, Atleti ait gagné et que Barcelone soit en Copa signifiait qu’à la fin de dimanche soir en Espagne, la course au titre était magnétique, potentiellement magnifique. Atleti a 70 points en 31 matches; Madrid en a 67 sur 31; Barcelone 65 à partir de 30; et Séville 64 de 31. Barcelone et Atleti doivent encore se rencontrer, Madrid et Séville doivent encore se rencontrer, et ne nous lancons même pas sur les records en tête-à-tête qui séparent les équipes si elles terminent la saison à égalité de points.





Mais, lundi matin, Séville était championne.

La doublure argentée de cette tempête de Super League est que la Liga, conduite par un président naturellement furieux Javier Tebas, va maintenant examiner s’il faut punir les trois premiers pour leur trahison à l’Euro en les expulsant de la compétition nationale. Le libellé spécifique, avant le sommet de la Liga jeudi, dont les trois grands (et Girona, propriété du City Football Group) sont exclus, était d’appeler la Super League « une approche égoïste, conçue pour enrichir davantage les plus riches » qui » minent l’attrait de l’ensemble du jeu et ont un impact profondément préjudiciable sur l’avenir immédiat de la Liga, les clubs qui la composent et l’ensemble de l’écosystème du football. «

Aucun de nous ne sait avec certitude si la Liga tentera ou a tenté d’expulser Madrid, Barcelone et Atleti de la compétition de cette saison, ni si cela réussirait légalement. Mais, aux fins de l’argumentation, il y a deux conclusions immédiates de la tempête de cupidité qui a été provoquée depuis que cette nouvelle a éclaté.

Tout d’abord, si nous imaginons la Liga sans ces trois-là, alors que l’attrait de la compétition espagnole diminue évidemment, ne serait-il pas intéressant de voir quels clubs deviennent les superpuissances? La nature a horreur du vide, donc conformément à l’ancien chant révolutionnaire «Le roi est mort, vive le roi», qui s’empare du trône avec le Ancien Régime disparu?

Le tableau d’aujourd’hui ne semble pas trop loin de la vérité. Quelle que soit l’importance historique de l’Athletic Bilbao, et même de Valence, Séville a été si bien gérée, si prospère financièrement, si féroce sur le marché des transferts et si accro à remporter des trophées qu’ils entament une nouvelle ère car la force dominante semble une donnée absolue. . Cela m’intrigue vraiment de penser à ce qui se passera lorsque le Real Betis et La Real et Villarreal, comme Séville et l’Athletic, croient à 100% qu’ils peuvent devenir champions ou doubler la ligue et la coupe.

Ce scénario se réalisera-t-il un jour? Les cyniques diront non, et l’argent intelligent accompagne cette attitude endurcie.

Quels que soient l’indignation et le désir de punition et de vengeance, l’histoire nous dit que les résultats les plus probables sont soit le retour du groupe séparatiste et un règlement négocié avec l’UEFA … soit les rebelles cupides remportant leur finale et les grandes autorités du football. – L’UEFA, la FIFA, la Liga, la Premier League et la Serie A – être obligé de manger une humble tarte en permettant aux clubs de Super League de s’affronter également au niveau national.

La Liga pourrait-elle expulser l’Atletico Madrid, le Real Madrid et Barcelone pour leur rôle dans la Super League échappée? Visionhaus

Jeudi, vous aimeriez être une mouche sur le mur en écoutant Séville, Villarreal, le Real Betis et la Real Sociedad (qui serait qualifié pour la Ligue des champions si l’Atleti, le Barca et Madrid sont excommuniés) et les arguments qu’ils avancent sur la façon dont s’occuper des vilains garçons: un coup de poing sur les phalanges et se voir ordonner de ne plus recommencer, ou expulser immédiatement?

Mais revenons à la course au titre. Peut-être que les « autres » clubs espagnols ont une vision pragmatique, peut-être qu’ils craignent un avenir immédiat sans les trois clubs qui ont remporté tous les titres de la Liga depuis 2004 et disent au Senor Tebas: « Nous devons négocier, pas plonger avec tous les haras. » Si tel est le cas, Séville ne recevra pas seulement le titre pour avoir terminé (de loin) le meilleur des autres.

Pourtant, cet effluence de la Super League aura toujours laissé une puanteur. Si rien de tout cela n’était apparu, nous allions faire un sprint incroyablement bon sur la bande. Même si Séville n’aurait pas remporté le vote de nombreux observateurs en tant que vainqueur du cheval noir, ils ont fait preuve d’une cohérence, d’une concentration et d’un esprit combatif merveilleux; ils n’ont ni matches européens à affronter (comme Madrid) ni le type de soucis de blessures qui ont tourmenté les deux équipes madrilènes; et la foule de Lopetegui peut prétendre avoir l’avantage face à face sur Atleti.

Sans cette tornade malavisée de la Super League, il y avait au moins deux journées de match absolument scintillantes qui se profilaient en Espagne alors que les quatre premiers devaient être à toute vitesse.

Premièrement, ce week-end, lorsque Atleti doit gagner à l’Athletic, lorsque le Betis se rend dans une équipe de Madrid, il est tout à fait capable de battre, lorsque le Barça pourrait probablement perdre à Villarreal et lorsque Séville accueillera un derby andalou contre Grenade. Puis, les 8 et 9 mai: Barcelone accueillera d’abord l’Atletico au Camp Nou, puis le dimanche Madrid à domicile à Séville.

Dans l’ensemble, pas de cale, pas de quart demandé ou donné. Un véritable défi pour le titre à quatre équipes pour la première fois depuis des lustres. Le problème étant maintenant que chaque match restant porte une nouvelle animosité, provoque une nouvelle controverse et sera la source de pointages acrimonieux.

La beauté d’un vainqueur prend tout à la fin de la saison, Atleti ne cherchant que son troisième titre en près d’un demi-siècle, Séville essayant d’être champion pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Los Blancos essayant d’être seulement la troisième équipe madrilène à défendre son titre depuis 1990 et Barcelone cherchant à être couronnée championne dans l’une de leurs saisons les plus chaotiques et les plus conflictuelles de mémoire d’homme? Eh bien, cela sera inévitablement entaché par un contexte de menaces, de campagnes de relations publiques, de poursuites judiciaires, d’accusations de trahison et même du potentiel que les joueurs de l’Atleti, du Barca et de Madrid ne seront pas autorisés à jouer au Championnat d’Europe ou au football de la Copa America. cet été.

Les organisateurs de la Super League n’ont pas simplement planifié une compétition continentale qui tient peu ou pas du tout de compte de ce que veulent les joueurs et les fans, ils n’ont pas simplement été entraînés par le parfum enivrant des millions de capital-risque; ils, en tant qu’élite du jeu qui auraient besoin d’une table plus chic pour dîner, ont préparé un petit-déjeuner complet et complet sur le moment de rendre leurs projets publics, de l’impact qu’ils pourraient avoir sur les autres clubs, les supporters de football ou le grand public. avis.

Si le moment où cela est devenu public et le niveau de préparation pour ce qui pourrait suivre sont des exemples qui montrent à quel point ce lot pourrait être capable de gérer efficacement cette nouvelle compétition paneuropéenne putative, alors tous ceux qui vont y investir de l’argent feraient mieux de le voir. parce que, à première vue, c’est un mélange honteux d’avidité éhontée et d’ignorance pure sur la façon de gagner des amis et d’influencer les gens.