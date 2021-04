Ce serait un euphémisme de suggérer que ceux qui mènent le projet de lancer une Super League européenne (ESL) impliquant les plus grands clubs du jeu ont spectaculairement mal interprété la salle avant de dévoiler leur soi-disant « vision stratégique » au « bénéfice de l’ensemble de l’Europe. pyramide du football. «

Ceux qui sont autour de la table, menés par le président du Real Madrid Florentino Perez (président de l’ESL), le coprésident de Manchester United Joel Glazer (vice-président de l’ESL) et le président de la Juventus Andrea Agnelli (vice-président de l’ESL), auront remarqué les hochements de tête de leur collègues dirigeants de neuf autres grands clubs, mais le football existe au-delà de cette cabale de salle de conférence exclusive. Les sentiments de tous ceux qui ont un attachement émotionnel au jeu ont été complètement ignorés et rejetés dans la recherche d’un gain financier.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Marcotti: ce que signifie la Super League européenne pour le football

Tout simplement, l’ESL est une idée que personne ne veut, à part les propriétaires des clubs les plus grands et les plus riches du football, qui veulent juste devenir encore plus grands et plus riches, malgré les revendications enduites de sucre de leurs principaux membres.

« Nous allons aider le football à tous les niveaux et l’amener à sa juste place dans le monde », a déclaré Perez dans un communiqué publié dimanche par l’ESL. « Le football est le seul sport mondial au monde avec plus de quatre milliards de supporters et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs. »

2 Liés

Agnelli, dont l’équipe chancelante de la Juventus pourrait manquer la qualification en Ligue des champions cette saison après avoir glissé à la quatrième place de la Serie A, à seulement deux points d’avance sur Naples, a déclaré que « nos 12 clubs fondateurs représentent des milliards de fans à travers le monde », avant d’ajouter: » Nous nous sommes réunis à ce moment critique, permettant de transformer la concurrence européenne, mettant le jeu que nous aimons sur une base durable pour un avenir à long terme. «

Donc là vous l’avez – plutôt que d’être un moyen de rendre chaque club ESL plus riche à hauteur de plus de 300 millions de livres sterling par an, la proposition de la Super League est en fait conçue pour être le sauveur du football et les fans du monde entier devraient l’être. éternellement reconnaissant.

Malheureusement pour les dirigeants d’ESL, la réaction des partisans a été universellement hostile. Les réseaux sociaux ont été condamnés par les fans de tous les clubs, avec des déclarations de colère émises par des groupes de supporters attachés à Manchester United (« Ces propositions sont totalement inacceptables »), Arsenal (« la mort de ce que devrait être le football »), Chelsea («Nous sommes consternés») et Manchester City («motivé par la cupidité») entre autres.

Les fans des plus grands clubs européens sont incapables de faire entendre leur opposition à la Super League proposée dans les stades. Phil Noble / PA Images via Getty Images

Nous savons déjà que l’UEFA et la FIFA sont opposées à ces plans et que chaque club impliqué a été averti qu’il risquait d’être expulsé de ses ligues nationales, ses joueurs étant bannis du football international, s’ils y allaient. Donc, avec autant d’opposition de la part des supporters et des instances dirigeantes du football, pourquoi les propriétaires des 12 membres fondateurs (l’ESL a confirmé que ce nombre passera à 15 dans les semaines à venir) sont-ils si déterminés à détruire le modèle actuel afin d’aller de l’avant avec leurs plans?

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal d’ESPN FC, Mark Ogden.

La pandémie COVID-19 nous a appris beaucoup de choses, dans le sport et en tant que société, au cours de l’année écoulée et un élément du point de vue du football est la réalité que la diffusion d’argent maintient désormais les clubs à flot plutôt que les fans qui paient aux tourniquets. En tant que spectacle, les supporters dans les stades ont beaucoup manqué, mais d’un point de vue purement financier, le football au plus haut niveau a montré qu’il pouvait survivre sans que les fans paient pour regarder à l’intérieur du sol.

Bien sûr, les fans reviendront une fois la pandémie terminée, mais les propriétaires des clubs ESL savent que même si l’hostilité continue et s’intensifie, la majorité continuera à payer pour regarder à l’intérieur des stades. S’ils ne le font pas, les propriétaires savent que des millions de fans dans le monde paieront des frais d’abonnement pour regarder les matchs ESL, avec des sponsors désespérés de s’attacher à une compétition impliquant les plus grands clubs et les meilleurs joueurs.

C’est une approche impitoyable, et peut-être même cynique, mais les responsables savent comment cela fonctionne. Et si cela devient un magasin fermé sans crainte de relégation, la NFL et la NBA sont des modèles commerciaux extrêmement réussis à suivre. United, Arsenal et Liverpool – trois membres fondateurs de l’ESL – appartiennent tous à des Américains impliqués dans le sport américain, ils savent donc déjà comment capitaliser sur la possession d’une franchise dans un tel environnement. Il est également clair qu’avec un avenir à l’abri de la relégation, tous les clubs membres de l’ESL deviendraient encore plus précieux pour leurs propriétaires.





Mais encore une fois, qu’en est-il des fans? Qu’en est-il des familles qui ont soutenu leur club à travers les générations, les ont vues réussir et échouer, ont acheté les billets et les chemises, sont arrivées sous le froid et la pluie? Les propriétaires ont acheté leurs clubs, souvent sans attachement ni association préalable. Dans le cas des Glazers à United, leur rachat en 2005 a été financé en utilisant les fonds propres du club. Et les mêmes propriétaires utilisent maintenant des clubs historiques, enracinés dans leurs communautés locales, comme monnaie d’échange pour créer une machine à gagner de l’argent cantonnée dont ils sont les seuls à vouloir.

Ce ne sont pas les clubs qui menacent de déchirer le tissu du football, ce sont leurs propriétaires et ils se sont montrés inconscients des souhaits des supporters. Mais s’ils avancent sans consulter les supporters, ils le font aussi à un moment où, en raison de la pandémie, les stades restent fermés aux supporters. Cela signifie que l’occasion de manifester – bruyamment et visiblement – a été perdue pour ces groupes de fans passionnés dans tous les clubs. Imaginez simplement les scènes d’Anfield, Old Trafford ou San Siro si les fans avaient été autorisés à participer à des matchs ce week-end, comme par le passé. Mais les fans trouveront un moyen, que ce soit par le biais de campagnes sur les réseaux sociaux ou d’autres formes de protestation, de s’assurer que leur voix soit entendue.

Les propriétaires ont peut-être mal lu la salle, ils ont peut-être même délibérément mis leurs doigts dans leurs oreilles et gardé la tête baissée, mais ils ne peuvent plus douter de ce que le monde du football pense d’eux et de leurs projets.