Le vice-président de la Commission européenne pour la promotion du mode de vie européen a critiqué lundi les plans de 12 des clubs les plus puissants du continent pour former une Super League séparatiste.

«Nous devons défendre un modèle de sport européen fondé sur des valeurs et basé sur la diversité et l’inclusion», a déclaré la commissaire européenne Margaritis Schinas sur Twitter après l’annonce des clubs.

«Il n’y a pas de place pour le réserver aux quelques clubs riches et puissants qui veulent rompre les liens avec tout ce que les associations représentent: les ligues nationales, la promotion et la relégation et le soutien au football amateur de base.

«L’universalité, l’inclusion et la diversité sont des éléments clés du sport européen et de notre mode de vie européen.»

Cependant, Schinas n’a annoncé aucune action pour empêcher la rupture ni déclaré qu’elle enfreindrait une loi européenne.

Du jour au lendemain, 12 des clubs les plus puissants d’Europe ont annoncé le lancement d’une soi-disant Super League européenne pour superviser une nouvelle compétition en milieu de semaine.

Six des clubs séparatistes sont issus de la ligue anglaise, au Royaume-Uni, qui a quitté l’Union européenne. Trois sont espagnols et trois italiens. Trois autres doivent être annoncés.

Les clubs veulent également continuer à jouer dans leurs compétitions nationales, mais l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, et les autorités du football des trois pays ont averti que les clubs seraient interdits.

