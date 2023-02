La Super League lance une nouvelle proposition et envisage un tournoi à 80 équipes

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus sont les seules équipes encore en lice pour la formation de la Super League européenne. Photo par Visionhaus/Getty Images

Une future Super League européenne (ESL) pourrait comprendre jusqu’à 80 équipes, a déclaré jeudi Bernd Reichart, directeur général d’A22 Sports Management, une société créée pour parrainer et aider à la création de la ligue de football dissidente.

Dans un communiqué décrivant les résultats préliminaires des discussions que la société a eues avec ce qu’elle a dit être 50 clubs européens et parties prenantes du football, la société a déclaré qu’un changement était nécessaire.

“La grande majorité d’entre eux partagent l’avis selon lequel le fondement même du football européen est menacé, et il est temps de changer”, indique le communiqué.

“Les commentaires suggèrent une ligue européenne de football ouverte, basée uniquement sur le mérite sportif, multidivisionnelle avec 60 à 80 clubs et un minimum de 14 matches européens garantis par club.”

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus faisaient partie des 12 clubs à annoncer une Super League séparatiste en avril 2021. Mais le mouvement s’est effondré dans les 48 heures après qu’un tollé des fans, des gouvernements et des joueurs a forcé Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, l’AC Milan, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid se retirent.

Cela ne laissait que Madrid, Barcelone et la Juventus en reste. L’ESL a porté l’affaire devant un tribunal espagnol qui a ensuite demandé conseil à la Cour de justice de l’Union européenne basée à Luxembourg.

“Notre objectif est de présenter un projet sportif durable pour les compétitions interclubs européennes à la disposition, au minimum, des 27 États membres de l’UE dès que possible après réception de l’arrêt”, a déclaré Reichart.

“Les problèmes sont clairs et des mesures doivent être prises pour le bénéfice des fans, des joueurs et des clubs.”

A22 a déclaré que 10 principes ont émergé des discussions, notamment l’amélioration de la compétitivité, la durabilité financière et l’expérience des fans.

LaLiga a répondu à la proposition de l’A22 en disant: “Nous sommes conscients que l’A22, les promoteurs de la Super League, poussent aujourd’hui une histoire présentant un manifeste avec dix” principes “. Notre réponse : Ne les laissez pas vous tromper. Ils racontent des histoires depuis de nombreuses années, ce n’est que la dernière tentative de grands clubs de détourner le football européen.”

Javier Tebas, président de LaLiga, a déclaré que le plan ne favoriserait que les grands clubs.

“La Super League, c’est le loup, qui aujourd’hui se déguise en grand-mère pour essayer de tromper le football européen, mais son nez et ses dents sont très gros”, a déclaré Tebas. a déclaré sur Twitter jeudi.

“Quatre divisions en Europe ? Bien sûr la première pour eux, comme lors de la réforme de 2019. Gouvernement des clubs ? Bien sûr que les grands.”

L’instance européenne du football, l’UEFA, le plus grand opposant au plan ESL qu’elle considère comme menaçant sa propre compétition de clubs de la Ligue des champions, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Association européenne des clubs (ECA) a déclaré que “l’idée remaniée” d’A22 avait déjà été “proposée, discutée et globalement rejetée par toutes les parties prenantes en 2019.

Il a ajouté: “En tant que seule organisation reconnue par la FIFA et l’UEFA représentant les clubs au niveau européen et international, et le seul organe par lequel les clubs ont une véritable représentation dans leur prise de décision, l’ECA réitère son opposition de longue date à la Super Ligue européenne et tout projet de rupture.

“A partir de 2024, plus de clubs de plus de pays participeront aux compétitions européennes de clubs masculins chaque saison.”

La question en litige dans l’affaire en cours est de savoir si les statuts de l’instance européenne de l’UEFA et de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA leur permettant d’empêcher les événements rivaux et les clubs de bar et les joueurs de participer sont conformes aux règles de concurrence de l’UE.

Sam Marsden d’ESPN a fourni des informations à ce rapport.