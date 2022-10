La Super League indienne sera de retour le 7 octobre avec des stades pleins à craquer

La Hero Indian Super League (ISL) devrait revenir le 7 octobre et devrait être plus grande et plus excitante que jamais. La saison accueillera à nouveau son 12e homme – les fans, qui reviennent encourager leurs équipes dans les stades.

Avec une pré-saison productive, où la plupart des équipes Hero ISL ont envoyé leurs premières équipes pour participer à la Coupe Durand, les clubs sont tous prêts à offrir aux fans une expérience passionnante tout au long de la saison.

Le Hyderabad FC, champion de la saison dernière, visera à devenir la première équipe Hero ISL à défendre sa couronne avec succès, mais devra faire face à une saine concurrence.

Avec quelques transferts majeurs en pré-saison comme Roy Krishna et Greg Stewart trouvant de nouvelles bases, et l’afflux des meilleurs entraîneurs internationaux, le titre sera plus étroitement disputé que jamais.

“Cette saison, les équipes sont meilleures je pense”, a déclaré Manolo Marquez, entraîneur-chef du Hyderabad FC. “Certaines équipes ont amélioré la qualité de l’équipe et je pense que dans certains moments, ce sera bien, car je pense que toutes les équipes perdront des points importants. Nous avons pu voir la saison dernière que l’Odisha FC avait des chances de se qualifier même avec seulement deux matchs à jouer. Je pense que chaque équipe peut battre les autres équipes, et ce sera une compétition égale à coup sûr.

Le Hyderabad FC recherchera une répétition de son principal tireur d’élite Bartholomew Ogbeche, qui a dominé le classement des buteurs avec 18 buts et a conduit Hyderabad à être l’équipe la plus marquante de la phase de championnat. Ogbeche fait partie d’un noyau solide pour Hyderabad FC, qui comprend le capitaine Joao Victor.

“Je l’ai dit l’année dernière, c’est moi qui porte le brassard, mais nous sommes pleins de leaders dans l’équipe”, a déclaré Victor avant la saison. “Il y a des joueurs expérimentés qui peuvent aider les jeunes que nous avons.”

Hyderabad aura une concurrence féroce de la part d’ATK Mohun Bagan, du Mumbai City FC et du Bengaluru FC, qui ont tous constitué des équipes solides avant la nouvelle saison. L’ancien milieu de terrain défensif du Bengaluru FC, Erik Paartalu, a laissé entendre que le Mumbai City FC serait une menace constante pour toutes les équipes cette saison et a prédit qu’ils remporteraient le titre.

“Leur équipe n’est pas bonne, c’est fou!”, A déclaré Paartalu.

«Lorsque Des Buckingham a pris le relais la saison dernière, ils avaient perdu pas mal de gros joueurs de la saison avant que cela ne fasse le double. Ils ont connu des hauts et des bas l’année dernière, mais Des a réussi à diriger le navire de manière impeccable dans la Ligue des champions d’Asie, ce qui a été un grand regain de confiance pour toutes les personnes impliquées. L’arrivée de Greg Stewart, qui était le meilleur joueur de la ligue la saison dernière, ressemble déjà à un grand coup après s’être échauffé dans la Coupe Durand en remportant le ballon d’or et en semblant intouchable comme d’habitude. Avec l’équipe qu’ils ont, ça doit être un trophée cette saison.

Le Mumbai City FC avait l’une des meilleures fenêtres de transfert avant la saison, faisant venir de grands noms comme Rostyn Griffiths, Alberto Noguera et Jorge Pereyra Diaz en particulier pour s’intégrer aux côtés de leur talentueux contingent indien.

ATK Mohun Bagan est une autre équipe qui a fait une refonte dans son équipe, ayant chuté en demi-finale deux saisons de suite, et plus récemment perdu en demi-finale inter-zones de la Coupe AFC.

L’entraîneur Juan Ferrando a déclaré qu’il y avait des obstacles psychologiques à son équipe dans les grands matches et que l’ajout d’expérience à une équipe qui ne compte que cinq joueurs de plus de 30 ans en fera à nouveau de solides prétendants.

“Avec l’ajout d’Ashish Rai et Ashique Kurunian, ATKMB sera là ou à peu près à la fin de la saison.”

L’attaquant Roy Krishna jouera aux côtés de la légende Sunil Chhetri en attaque pour l’équipe qui a été des géants tombés au cours des deux dernières saisons, mais qui semblait être de retour à son meilleur lorsqu’elle a remporté son premier titre en Coupe Durand le mois dernier. L’attaquant a également été leur choix unanime pour remporter le Golden Boot cette saison.

Le Hero ISL cette saison nécessitera également six joueurs indiens en développement dans chaque équipe et fournira un long calendrier aux jeunes talents indiens pour montrer leur meilleur.

Certains joueurs émergents à surveiller cette saison seront Vincy Barretto du Chennaiyin FC, Prabhsukhan Gill des Kerala Blasters et Narender Gahlot de l’Odisha FC. Le talent indien présenté sera également dirigé par des joueurs comme Liston Colaco et Sahal Abdul Samad qui ont connu des saisons décisives la dernière fois.

